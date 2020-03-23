ANA SAYFA
Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi bakın kim çıktı!
Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Agah karakteriyle son günlere damga vuran Fikret Kuşkan, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide Karaçay Ailesi'nin otoriter reisine hayat veren ve güçlü karakteriyle diziye damga vuran Fikret Kuşkan'ın özel hayatı mercek altına alındı. Fikret Kuşkan hakkında en çok araştırma yapan sevenleri usta oyuncunun eski eşini görünce inanamadı. İşte Fikret Kuşkan'ın eski eşi...
Giriş Tarihi: 23.03.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 18:35
- 1
- 59
- 2
- 59
- 3
- 59
- 4
- 59
- 5
- 59