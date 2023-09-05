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Haberler Galeri Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı! “Müge teyzeciğim” deyip...

Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı! “Müge teyzeciğim” deyip...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla 16'ncı sezonuna başlayan Müge Anlı'ya, yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in oğlu Aras'tan mesaj geldi. "Müge teyzeciğim" deyip usta gazeteciye seslenen Aras, sevimli halleriyle ilgi odağı olurken Anlı da mesaja kayıtsız kalamadı. İşte Zahide Yetiş'in yüzleri gülümseten o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 05.09.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 17:22
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Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı! “Müge teyzeciğim” deyip...

Program sunucusu Zahide Yetiş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. 43 yaşındaki sunucu, geçen aylarda ise konuk olduğu bir programdaki itiraflarıyla gündeme geldi.

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Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı! “Müge teyzeciğim” deyip...

2014 yılında nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in boşandığı ortaya çıktı. Gökay Kalaycıoğlu'nun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Yetiş, şunları söyledi:

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Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı! “Müge teyzeciğim” deyip...

"Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor"

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Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı! “Müge teyzeciğim” deyip...

Boşanma sonrası oğlu Aras ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü sunucu, minik Aras'ın Müge Anlı'ya olan mesajını yayınladı.

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Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı! “Müge teyzeciğim” deyip...

Zahide Yetiş, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunda sıkı dostu Anlı'ya başarılar dilemek için bir video yayınladı.