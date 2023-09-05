05 Eylül 2023, Salı
Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı! “Müge teyzeciğim” deyip...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla 16'ncı sezonuna başlayan Müge Anlı'ya, yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in oğlu Aras'tan mesaj geldi. "Müge teyzeciğim" deyip usta gazeteciye seslenen Aras, sevimli halleriyle ilgi odağı olurken Anlı da mesaja kayıtsız kalamadı. İşte Zahide Yetiş'in yüzleri gülümseten o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 05.09.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 17:22
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