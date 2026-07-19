Yüz nakli olan Didem Ceran'ı CİMER'e şikayet ettiler

2022 yılında geçirdiği bazı estetik müdahalelerin ardından yüzünde oluşan deformasyonların gülüşünü ve yüz ifadesini etkilediğini açıklayan Didem Ceran, bu durumu düzeltmek amacıyla Güney Kore'de kapsamlı bir operasyon geçirme kararı almıştı. Yaklaşık 15 saat süren ameliyatın ardından yüz yapısı baştan sona yenilenen Ceran'ın son görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Operasyonun ardından iyileşme sürecini sosyal medya hesabından gün gün paylaşan Ceran, kısa süre önce düzeltme amacıyla ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Birkaç gün sessiz kaldıktan sonra yaptığı paylaşımda yüzündeki son durumu gösteren Ceran, deri altında kan birikmesi nedeniyle yeniden ameliyat olabileceğini açıklamıştı.

Yaşadığı komplikasyonların ardından doktorlarını da eleştiren Didem Ceran, hatalarını dile getirdiği için susturulmaya çalışıldığını öne sürdü. Ceran, doktorları hakkında İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını ifade ederek, yaşadığı mağduriyetin takipçisi olacağını söyledi.

Ceran, paylaşımlarını estetik yaptırmayı düşünen kişilerin yalnızca sonuçları değil, iyileşme sürecinde yaşanabilecek zorlukları da görmesi amacıyla yaptığını belirterek, yaşadığı süreci filtresiz şekilde aktarmaya devam edeceğini söylemişti. Sosyal medyada kendisine yöneltilen "ilgi çekmeye çalışıyor" yorumlarına da yanıt veren Ceran, şu ifadeleri kullandı:

"Şu yüzdeki dikişleri, morlukları ve çekilen acıyı göremeyecek kadar körleşmiş kalplere sabır diliyorum. Bu bir ilgi çabası değil; dilini bilmediğim bir ülkede tek başıma hayatta kalma ve hakkımı arama mücadelesidir."