Yürek Çıkmazı'nın Yılmaz'ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Aracın altında kaldı! İşte son durumu...

Yürek Çıkmazı ile izleyici karşısına çıkan Mesut Akusta kaza geçirdi. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi. Hastane önünde araçtan inen usta oyuncu dengesini kaybedip yere düştü ve araç elinin üzerinden geldi. Acılar içinde kıvranan oyuncunun üç parmağı kırıldı.