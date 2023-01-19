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Haberler Galeri Yürek Çıkmazı'nın Yılmaz'ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Aracın altında kaldı! İşte son durumu...

Yürek Çıkmazı'nın Yılmaz'ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Aracın altında kaldı! İşte son durumu...

Yürek Çıkmazı ile izleyici karşısına çıkan Mesut Akusta kaza geçirdi. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi. Hastane önünde araçtan inen usta oyuncu dengesini kaybedip yere düştü ve araç elinin üzerinden geldi. Acılar içinde kıvranan oyuncunun üç parmağı kırıldı.

Giriş Tarihi: 19.01.2023 11:06
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Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Aracın altında kaldı! İşte son durumu...

Yürek Çıkmazı dizisinde başrol oynayan Mesut Akusta talihsiz bir olay yaşadı. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Aracın altında kaldı! İşte son durumu...

PARMAKLARI KIRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akusta araçtan indikten sonra dengesini kaybedip düştü.

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Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Aracın altında kaldı! İşte son durumu...

Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmaklarını ezdi. Acılar içinde kıvranan oyuncunun üç parmağı kırıldı.

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Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Aracın altında kaldı! İşte son durumu...

TEDAVİDEN SONRA SETE DÖNDÜ

Akusta'nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve işinin başında döndü. Sağlık sorununa rağmen işini hiç aksatmayan ünlü oyuncu dizide birileriyle kavga etmiş gibi gösterildi.

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Yürek Çıkmazı’nın Yılmaz’ı Mesut Akusta’dan korkutan haber! Aracın altında kaldı! İşte son durumu...

DAHA ÖNCE DE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Teşkilat dizisinde oynarken evde beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen usta aktör uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.