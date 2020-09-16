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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine sert tepki!

Arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in yakın arkadaşı olan Yunus Bülbül'ün katıldığı bir programdaki sözleri tartışma yarattı. KKTC'de bir televizyon programına katılan Yunus Bülbül, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkının sorulması üzerine, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' dedi. Bülbül'ün sözleri sonrası bir tepki de Gürses'in saz hocası Ali Limoncu'nun oğlu Halim Limoncu'dan geldi.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 11:50
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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine sert tepki!

Şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül, geçtiğimiz günlerde KKTC'de bir televizyon programına katılmış ve çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine sert tepki!

Bülbül, 2013 yılında hayata veda eden arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'in, kendisinden 7 yıl sonra, 20 Mart'ta yaşamını yitiren eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine sert tepki!

Bu iddiaların ardından sanatçının hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Yunus Bülbül'e bir tepki de Gürses'in hocası Ali Limoncu'nun oğlu Halim Limoncu ve sanatçının benzeri olarak tanınan Bülent Şevik'ten geldi.

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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine sert tepki!

Limoncu ve Şevik, Bülbül'ün yaptığı açıklamayı yersiz bulduklarını ve yapılan hareketin reklam amaçlı olduğunu söyledi.

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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine sert tepki!

'GÜRSES'İ MUHTEREM NUR TOPARLADI'

Müslüm Gürses'i yaşadığı kent olan Adana'dan dolayı iyi tanıdığını ve babası Ali Limoncu'nun onun çocuk yıllarında hocası olduğunu dile getiren Halim Limoncu, Yunus Bülbül'ün söz konusu açıklamayı yaptığı görüntüleri izlediğinde büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.