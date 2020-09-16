Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine sert tepki!

Arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in yakın arkadaşı olan Yunus Bülbül'ün katıldığı bir programdaki sözleri tartışma yarattı. KKTC'de bir televizyon programına katılan Yunus Bülbül, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkının sorulması üzerine, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' dedi. Bülbül'ün sözleri sonrası bir tepki de Gürses'in saz hocası Ali Limoncu'nun oğlu Halim Limoncu'dan geldi.