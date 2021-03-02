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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yoğun bakıma kaldırılan Selin Yeninci’nin güzel haber geldi! Yoğun bakıma kaldırılan Selin Yeninci’nin güzel haber geldi!
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle gönüllere taht kuran Selin Yeninci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Yeninci, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çıkan haberler sonrası sevenleri büyük üzüntü yaşarken güzel oyuncudan sevindiren haber geldi.
Giriş Tarihi: 02.03.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 10:02
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Selin Yeninci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük panik yaşayan ve özel bir hastanede tedavi altına alınan güzel oyuncu, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldı.
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Sosyal medyada birleşen hayranları, dualarla genç oyuncuya manevi destek verirken, attıkları sevgi mesajlarıyla da ona moral aşılama yarışına girdi.
Bu arada ünlü oyuncudan sevindirici haber geldi. Yeninci'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun da hızla iyiye gittiği açıklandı.
Oyuncu ise gıda takviyeleriyle iyileşmeye çabalıyor.