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Yoğun bakıma kaldırılan Selin Yeninci’nin güzel haber geldi!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle gönüllere taht kuran Selin Yeninci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Yeninci, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çıkan haberler sonrası sevenleri büyük üzüntü yaşarken güzel oyuncudan sevindiren haber geldi.

Giriş Tarihi: 02.03.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 10:02
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Yoğun bakıma kaldırılan Selin Yeninci’nin güzel haber geldi!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Selin Yeninci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Yoğun bakıma kaldırılan Selin Yeninci’nin güzel haber geldi!

Büyük panik yaşayan ve özel bir hastanede tedavi altına alınan güzel oyuncu, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldı.

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Yoğun bakıma kaldırılan Selin Yeninci’nin güzel haber geldi!

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sosyal medyada birleşen hayranları, dualarla genç oyuncuya manevi destek verirken, attıkları sevgi mesajlarıyla da ona moral aşılama yarışına girdi.

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Yoğun bakıma kaldırılan Selin Yeninci’nin güzel haber geldi!

Bu arada ünlü oyuncudan sevindirici haber geldi. Yeninci'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun da hızla iyiye gittiği açıklandı.
Oyuncu ise gıda takviyeleriyle iyileşmeye çabalıyor.

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Yoğun bakıma kaldırılan Selin Yeninci’nin güzel haber geldi!

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