Yine estetik yaptırmıştı! Seda Sayan'ın yüzündeki izler dikkat çekti

Nisan ayında nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten Amsterdam'ın ardından şimdi de Mikanos'ta tatiline çıktı. İki tatil arasında bir dizi operasyon geçiren Sayan son haliyle olay oldu. Çağlar Ökten'in "Gülüşün eksik olmasın gül yüzlüm" notuyla yaptığı paylaşımda Seda Sayan'ın yüzündeki izler dikkatli gözlerden kaçmadı.