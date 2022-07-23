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Yine estetik yaptırmıştı! Seda Sayan'ın yüzündeki izler dikkat çekti

Nisan ayında nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten Amsterdam'ın ardından şimdi de Mikanos'ta tatiline çıktı. İki tatil arasında bir dizi operasyon geçiren Sayan son haliyle olay oldu. Çağlar Ökten'in "Gülüşün eksik olmasın gül yüzlüm" notuyla yaptığı paylaşımda Seda Sayan'ın yüzündeki izler dikkatli gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 23.07.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 14:27
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Yine estetik yaptırmıştı! Seda Sayan’ın yüzündeki izler dikkat çekti

Nisan ayında nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bitmeyen balayından yeni kareler geldi.

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Yine estetik yaptırmıştı! Seda Sayan’ın yüzündeki izler dikkat çekti

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde de bir dizi estetik operasyon geçirip Amsterdam'a gitmişti.

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Yine estetik yaptırmıştı! Seda Sayan’ın yüzündeki izler dikkat çekti

Kurban Bayramı için Amsterdam'dan geçiren çiftten Seda Sayan, tatil dönüşü soluğu yine estetik doktorunda almıştı.

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Yine estetik yaptırmıştı! Seda Sayan’ın yüzündeki izler dikkat çekti

Bir dizi estetik operasyonlar geçiren Seda Sayan, yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırmıştı.

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Yine estetik yaptırmıştı! Seda Sayan’ın yüzündeki izler dikkat çekti

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı ise, operasyon sonrası yine paylaşımda bulunmuştu.