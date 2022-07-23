23 Temmuz 2022, Cumartesi
Yine estetik yaptırmıştı! Seda Sayan'ın yüzündeki izler dikkat çekti
Nisan ayında nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten Amsterdam'ın ardından şimdi de Mikanos'ta tatiline çıktı. İki tatil arasında bir dizi operasyon geçiren Sayan son haliyle olay oldu. Çağlar Ökten'in "Gülüşün eksik olmasın gül yüzlüm" notuyla yaptığı paylaşımda Seda Sayan'ın yüzündeki izler dikkatli gözlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 23.07.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 14:27
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