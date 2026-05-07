Yılmaz Morgül "Konuşursam sokağa çıkamazlar" deyip rest çekti

Türk sanat müziğinin iddialı seslerinden Yılmaz Morgül, katıldığı bir programda ve sonrasında yaptığı açıklamalarla sanat dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özellikle Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'i hedef alan ünlü sanatçı, "Hodri meydan" diyerek geçmişe dair çarpıcı iddialarda bulundu.

"Onu kadroya aldırdım, ilk sahne tuvaletini bile ben diktirdim. Ben assolist olunca savaş başladı. Benim ağzıma almadığım kelimeleri bana kullandı. Ona hakkımı helal etmeyeceğim."

Yılmaz Morgül, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programında çok konuşulacak sözler söylemişti. Morgül, Ebru Gündeş'in ilk sahne çalışmasına ön ayak olduğunu belirten Morgül, sert ifadeler kullanmıştı:

"Türkiye'deki önemli tenorlardan biriyim ama yolumu hep engellediler. Şarkım çıkmadan beni plak şirketinde ilk dinleyen iki kişi Ajda Pekkan ve Adnan Şenses'ti. Yolumu hep kestiler. Sonra Ajda Hanım gelip 'Seni çok seviyorum, annem de seni çok severdi' diyor. Keşke annenizin sevgi kırıntısı sizde olsaydı da beni biraz sevseydiniz. Hayallerimi yıktınız"

Süperstar Ajda Pekkan'ın yolunu kestiğini iddia eden Morgül, Pekkan'ın kendisine yönelik sevgi dolu sözlerini samimiyetsiz bulan sanatçı, şu sözlerle sitem etmişti:

Son olarak Yıldız Tilbe konserinde görüntülenen Yılmaz Morgül, iddialarının arkasında durarak adeta bir "ikinci bölüm" uyarısı yaptı.

Kendisinin skandallardan uzak bir geçmişi olduğunu hatırlatan sanatçı, rakiplerine şöyle seslendi:

"Hepsine hodri meydan! Konuşabilecek güçleri varsa konuşsunlar. Eğer ben konuşmaya devam edersem arkası yarın olur. Benim geçmişimde sansasyon yok ama bana yapılanları anlatırsam sokağa çıkamazlar."

Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bu açıklamalara, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu.