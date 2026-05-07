Yılmaz Morgül "Konuşursam sokağa çıkamazlar" deyip rest çekti
Türk sanat müziğinin dobra ismi Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Morgül, son olarak Yıldız Tilbe konserinde magazin muhabirlerine verdiği yanıtlarla adeta "savaş" ilan etti.
Türk sanat müziğinin iddialı seslerinden Yılmaz Morgül, katıldığı bir programda ve sonrasında yaptığı açıklamalarla sanat dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özellikle Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'i hedef alan ünlü sanatçı, "Hodri meydan" diyerek geçmişe dair çarpıcı iddialarda bulundu.
"AĞZA ALINMAYACAK KELİMELER SÖYLEDİ"
Yılmaz Morgül, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programında çok konuşulacak sözler söylemişti. Morgül, Ebru Gündeş'in ilk sahne çalışmasına ön ayak olduğunu belirten Morgül, sert ifadeler kullanmıştı:
"Onu kadroya aldırdım, ilk sahne tuvaletini bile ben diktirdim. Ben assolist olunca savaş başladı. Benim ağzıma almadığım kelimeleri bana kullandı. Ona hakkımı helal etmeyeceğim."
"AJDA PEKKAN VE ADNAN ŞENSES HAYALLERİMİ YIKTI"
Süperstar Ajda Pekkan'ın yolunu kestiğini iddia eden Morgül, Pekkan'ın kendisine yönelik sevgi dolu sözlerini samimiyetsiz bulan sanatçı, şu sözlerle sitem etmişti:
"Türkiye'deki önemli tenorlardan biriyim ama yolumu hep engellediler. Şarkım çıkmadan beni plak şirketinde ilk dinleyen iki kişi Ajda Pekkan ve Adnan Şenses'ti. Yolumu hep kestiler. Sonra Ajda Hanım gelip 'Seni çok seviyorum, annem de seni çok severdi' diyor. Keşke annenizin sevgi kırıntısı sizde olsaydı da beni biraz sevseydiniz. Hayallerimi yıktınız"
"KONUŞURSAM SOKAĞA ÇIKAMAZLAR"
Son olarak Yıldız Tilbe konserinde görüntülenen Yılmaz Morgül, iddialarının arkasında durarak adeta bir "ikinci bölüm" uyarısı yaptı.
Kendisinin skandallardan uzak bir geçmişi olduğunu hatırlatan sanatçı, rakiplerine şöyle seslendi:
"Hepsine hodri meydan! Konuşabilecek güçleri varsa konuşsunlar. Eğer ben konuşmaya devam edersem arkası yarın olur. Benim geçmişimde sansasyon yok ama bana yapılanları anlatırsam sokağa çıkamazlar."
Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bu açıklamalara, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu.
YILMAZ MÜRGÜL KİMDİR?
İbrahim Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964, Beykoz doğumlu Türk şarkıcı.
Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.
Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı özel izin verildi.
Katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül'ün gerçek yaşı, uzun süre gündem konusu oldu. Meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, 20 sene önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise, tartışmalara son noktayı koydu ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.
2016 yılında yayınlanan Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.