Yılmaz Erdoğan’a ’Gergedan’ davası! İranlı yönetmen Bahman Ghobadi davayı kazandı

SÖZLEŞMEYE AYKIRI HAREKET

Sabah'ın haberine göre Ghobadi; 2011 yılında BKM ile sözleşme imzaladıklarını, 2012'de ise sözleşmenin yenilendiğini; ancak şirketin sözleşme hükümlerine aykırı olarak filmi, 190 ülkede yayın yapan bir platforma sattığını belirtti.