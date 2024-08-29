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Yılmaz Erdoğan'a 'Gergedan' davası! İranlı yönetmen Bahman Ghobadi davayı kazandı

Başrollerinde dünyaca ünlü İtalyan yıldız Monica Bellucci, Yılmaz Erdoğan, Beren Saat, Belçim Bilgin ve Caner Cindoruk gibi isimlerin oynadığı Gergedan Mevsimi filmi 2012 yılında vizyona girmişti. Gergedan Mevsimi filminin yönetmeni ve hak sahibi Bahman Ghobadi, yapımı kendisinden izinsiz şekilde bir dijital yayın platformuna satan Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu BKM'ye dava açtı. Mahkeme İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'yi haklı buldu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 08:40
Yılmaz Erdoğan’a ’Gergedan’ davası! İranlı yönetmen Bahman Ghobadi davayı kazandı

İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin yazıp yönettiği, başrollerinde Monica Bellucci, Yılmaz Erdoğan, Beren Saat, Belçim Bilgin ve Caner Cindoruk gibi isimlerin oynadığı Gergedan Mevsimi filmi 2012 yılında vizyona girdi.

Yılmaz Erdoğan’a ’Gergedan’ davası! İranlı yönetmen Bahman Ghobadi davayı kazandı

Aradan yıllar geçtikten sonra yapımcı firma BKM, filmi bir dijital yayın platformuna sattı.

Yılmaz Erdoğan’a ’Gergedan’ davası! İranlı yönetmen Bahman Ghobadi davayı kazandı

İranlı yönetmen bu gelişme üzerine adliyeye başvurarak BKM'ye dava açtı.

Yılmaz Erdoğan’a ’Gergedan’ davası! İranlı yönetmen Bahman Ghobadi davayı kazandı

SÖZLEŞMEYE AYKIRI HAREKET
Sabah'ın haberine göre Ghobadi; 2011 yılında BKM ile sözleşme imzaladıklarını, 2012'de ise sözleşmenin yenilendiğini; ancak şirketin sözleşme hükümlerine aykırı olarak filmi, 190 ülkede yayın yapan bir platforma sattığını belirtti.

Yılmaz Erdoğan’a ’Gergedan’ davası! İranlı yönetmen Bahman Ghobadi davayı kazandı

Filmin izinsiz şekilde erişime sokulduğunu kaydederek maddi ve manevi tazminat talep etti.