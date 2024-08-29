29 Ağustos 2024, Perşembe
Yılmaz Erdoğan'a 'Gergedan' davası! İranlı yönetmen Bahman Ghobadi davayı kazandı
Başrollerinde dünyaca ünlü İtalyan yıldız Monica Bellucci, Yılmaz Erdoğan, Beren Saat, Belçim Bilgin ve Caner Cindoruk gibi isimlerin oynadığı Gergedan Mevsimi filmi 2012 yılında vizyona girmişti. Gergedan Mevsimi filminin yönetmeni ve hak sahibi Bahman Ghobadi, yapımı kendisinden izinsiz şekilde bir dijital yayın platformuna satan Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu BKM'ye dava açtı. Mahkeme İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'yi haklı buldu...
Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 08:40