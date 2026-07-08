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Yıllar sonra aynı bankta! Türkan Şoray ve kızı 7 yıl sonra aynı pozu verdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın "Sultan" lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ile 2019 yılında Simi Adası'nda çektirdiği pozu 7 yıl sonra aynı bankta yeniden verdi. Anne-kızın 2019 ve 2026 yıllarına ait kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yıllar sonra aynı bankta! Türkan Şoray ve kızı 7 yıl sonra aynı pozu verdi 1

Türk sinemasının "Sultan" lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yoncası" olarak anılan dört büyük kadın oyuncusundan biri. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettiren usta sanatçı, bu kez kızı Yağmur Ünal ile verdiği pozla gündeme geldi.

Yıllar sonra aynı bankta! Türkan Şoray ve kızı 7 yıl sonra aynı pozu verdi 2

TÜRKAN ŞORAY YAZ SEZONUNU BOZBURUN'DA AÇTI

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkan Şoray, yaz sezonunu Bozburun'da açtı. Tatilin keyfini çıkaran usta oyuncunun kızı Yağmur Ünal da sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Yıllar sonra aynı bankta! Türkan Şoray ve kızı 7 yıl sonra aynı pozu verdi 3

7 YIL SONRA AYNI BANKTA POZ VERDİLER

Anne-kız, 2019 yılında Symi Adası'nda bir bankta çektirdikleri pozu yıllar sonra yeniden verdi. Türkan Şoray ve Yağmur Ünal, 2026 yılında aynı noktaya giderek aynı bankta objektif karşısına geçti.

Yağmur Ünal, annesiyle paylaştığı kareyi "Yıllar sonra aynı bankta" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Yıllar sonra aynı bankta! Türkan Şoray ve kızı 7 yıl sonra aynı pozu verdi 4

Anne-kızın yıllar sonra aynı pozu yeniden vermesi sosyal medyada ilgi gördü. Yağmur Ünal'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, Türkan Şoray'ın yıllara meydan okuyan güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

Yıllar sonra aynı bankta! Türkan Şoray ve kızı 7 yıl sonra aynı pozu verdi 5

Türkan Şoray, "Mine" filminin setinde tanıştığı Cihan Ünal ile 1983 yılında nikah masasına oturdu. Çift, evliliklerini kızları Yağmur Ünal'ın dünyaya gelmesiyle taçlandırdı. Ancak iki usta oyuncunun evliliği uzun sürmedi ve çift 1987 yılında yollarını ayırdı.

Yıllar sonra aynı bankta! Türkan Şoray ve kızı 7 yıl sonra aynı pozu verdi 6

Usta oyuncu, geçtiğimiz aylarda ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü kutlamıştı.

Türkan Şoray'ın paylaşımında yer alan duygusal ifadeler:

"Güzel kızım, Yağmur'um... Bebekliğinden bugüne kadar hayranlıkla her anına tanık olmak, benim için büyük mutluluktu. Bugün; her yönden kendini geliştirmiş, gayet mütevazı adaletli, vicdanlı, insancıl ve pozitif enerji saçan; kızım derken, gurur duyduğum Yağmur'umsun. Bu yaşında ve ileriki yaşlarında da hayallerini gerçekleştireceğine, tüm kalbimle inanıyorum."

Yıllar sonra aynı bankta! Türkan Şoray ve kızı 7 yıl sonra aynı pozu verdi 7

YAĞMUR ÜNAL KİMDİR?

Yağmur Ünal, 21 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı olan Ünal, çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe bir hayat sürdü.

Anne ve babasının izinden sanat dünyasına adım atan Yağmur Ünal, kariyerinde ağırlıklı olarak sinema ve televizyon projelerinin yapımcılık tarafında faaliyet gösterdi. Ünal, bazı projelerde oyuncu olarak da kamera karşısına geçti.

Yıllar sonra aynı bankta! Türkan Şoray ve kızı 7 yıl sonra aynı pozu verdi 8

EĞİTİMİNİ İSVİÇRE VE NEW YORK'TA SÜRDÜRDÜ

Yağmur Ünal'ın eğitim hayatı da dikkat çekiyor. Lise eğitimini İsviçre'de tamamlayan Ünal, daha sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Yağmur Ünal, New York'ta medya alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Aldığı medya eğitiminin ardından kariyerini yapımcılık alanında şekillendiren Yağmur Ünal, sinema ve televizyon sektöründe çeşitli projelerde görev aldı. Sanatçı bir ailenin ferdi olan Ünal, özellikle yapımcı kimliğiyle adından söz ettirdi.

Ayrıca "Beni Çok Sev" ve "Geçen Yaz" gibi dijital platform projelerinde de yapımcı olarak yer aldı.

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