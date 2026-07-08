Yıllar sonra aynı bankta! Türkan Şoray ve kızı 7 yıl sonra aynı pozu verdi
Yeşilçam'ın "Sultan" lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ile 2019 yılında Simi Adası'nda çektirdiği pozu 7 yıl sonra aynı bankta yeniden verdi. Anne-kızın 2019 ve 2026 yıllarına ait kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Türk sinemasının "Sultan" lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yoncası" olarak anılan dört büyük kadın oyuncusundan biri. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettiren usta sanatçı, bu kez kızı Yağmur Ünal ile verdiği pozla gündeme geldi.
TÜRKAN ŞORAY YAZ SEZONUNU BOZBURUN'DA AÇTI
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkan Şoray, yaz sezonunu Bozburun'da açtı. Tatilin keyfini çıkaran usta oyuncunun kızı Yağmur Ünal da sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
7 YIL SONRA AYNI BANKTA POZ VERDİLER
Anne-kız, 2019 yılında Symi Adası'nda bir bankta çektirdikleri pozu yıllar sonra yeniden verdi. Türkan Şoray ve Yağmur Ünal, 2026 yılında aynı noktaya giderek aynı bankta objektif karşısına geçti.
Yağmur Ünal, annesiyle paylaştığı kareyi "Yıllar sonra aynı bankta" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Anne-kızın yıllar sonra aynı pozu yeniden vermesi sosyal medyada ilgi gördü. Yağmur Ünal'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, Türkan Şoray'ın yıllara meydan okuyan güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.
Türkan Şoray, "Mine" filminin setinde tanıştığı Cihan Ünal ile 1983 yılında nikah masasına oturdu. Çift, evliliklerini kızları Yağmur Ünal'ın dünyaya gelmesiyle taçlandırdı. Ancak iki usta oyuncunun evliliği uzun sürmedi ve çift 1987 yılında yollarını ayırdı.