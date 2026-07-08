Yıllar sonra aynı bankta! Türkan Şoray ve kızı 7 yıl sonra aynı pozu verdi

Usta oyuncu, geçtiğimiz aylarda ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü kutlamıştı. Türkan Şoray'ın paylaşımında yer alan duygusal ifadeler: "Güzel kızım, Yağmur'um... Bebekliğinden bugüne kadar hayranlıkla her anına tanık olmak, benim için büyük mutluluktu. Bugün; her yönden kendini geliştirmiş, gayet mütevazı adaletli, vicdanlı, insancıl ve pozitif enerji saçan; kızım derken, gurur duyduğum Yağmur'umsun. Bu yaşında ve ileriki yaşlarında da hayallerini gerçekleştireceğine, tüm kalbimle inanıyorum."

YAĞMUR ÜNAL KİMDİR? Yağmur Ünal, 21 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı olan Ünal, çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe bir hayat sürdü. Anne ve babasının izinden sanat dünyasına adım atan Yağmur Ünal, kariyerinde ağırlıklı olarak sinema ve televizyon projelerinin yapımcılık tarafında faaliyet gösterdi. Ünal, bazı projelerde oyuncu olarak da kamera karşısına geçti.