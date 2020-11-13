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Haberler Galeri ​Yıllar Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in meşhur abilerini çok değiştirmiş! Onlara bir de şimdi bakın!

​Yıllar Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in meşhur abilerini çok değiştirmiş! Onlara bir de şimdi bakın!

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı, beyaz perdede yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi ve keyifle izleniyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenlerin gönlünde büyük bir yer edinmişti. Çöpçüler Kralı'nda Hacer (Ayşen Gruda) karakterinin abilerini oynayan oyuncuların güncel fotoğraflarını görenler büyük şaşkınlığa uğruyor. İşte yıllar onları nasıl değiştirmiş...

Giriş Tarihi: 13.11.2020 05:54
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​Yıllar Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in meşhur abilerini çok değiştirmiş! Onlara bir de şimdi bakın!

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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​Yıllar Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in meşhur abilerini çok değiştirmiş! Onlara bir de şimdi bakın!

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

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​Yıllar Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in meşhur abilerini çok değiştirmiş! Onlara bir de şimdi bakın!

Kenan İmirzalıoğlu

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​Yıllar Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in meşhur abilerini çok değiştirmiş! Onlara bir de şimdi bakın!

Barış Arduç

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​Yıllar Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in meşhur abilerini çok değiştirmiş! Onlara bir de şimdi bakın!

Savaş Dinçel