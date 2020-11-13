​Yıllar Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in meşhur abilerini çok değiştirmiş! Onlara bir de şimdi bakın!

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı, beyaz perdede yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi ve keyifle izleniyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenlerin gönlünde büyük bir yer edinmişti. Çöpçüler Kralı'nda Hacer (Ayşen Gruda) karakterinin abilerini oynayan oyuncuların güncel fotoğraflarını görenler büyük şaşkınlığa uğruyor. İşte yıllar onları nasıl değiştirmiş...

Giriş Tarihi: 13.11.2020 05:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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