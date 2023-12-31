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Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı Burcu Kıratlı’nın annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Burcu Kıratlı atv'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ile ekrana geri döndü. Dizide canlandırdığı Aslı Cansever rolüyle izleyici ekran başına kilitlemeye hazırlanan oyuncu, şimdiden yakın takibe alındı. Ekranın sevilen isimlerinden olan Burcu Kıratlı'nın annesi de güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Yıldızlar Bana Uzak'ın Aslı'sı Burcu Kıratlı'nın annesi...

Giriş Tarihi: 31.12.2023 16:32
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Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı Burcu Kıratlı’nın annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Yılın son gününde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yıldız Bana Uzak'ın Aslı'sı Burcu Kıratlı, tüm dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı Burcu Kıratlı’nın annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen güzel oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı Burcu Kıratlı’nın annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Güzelliğiyle hayran bırakan oyuncunun annesini görenler, "Güzelliği ondan miras" dedi.

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Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı Burcu Kıratlı’nın annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

İşte Burcu Kıratlı'nın annesi Gül Erçetingöz...

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Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı Burcu Kıratlı’nın annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Zehra Güneş'in annesi