Yıldızlar Bana Uzak’ın Aslı’sı Burcu Kıratlı’nın annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Burcu Kıratlı atv'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak ile ekrana geri döndü. Dizide canlandırdığı Aslı Cansever rolüyle izleyici ekran başına kilitlemeye hazırlanan oyuncu, şimdiden yakın takibe alındı. Ekranın sevilen isimlerinden olan Burcu Kıratlı'nın annesi de güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Yıldızlar Bana Uzak'ın Aslı'sı Burcu Kıratlı'nın annesi...