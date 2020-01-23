23 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Yıldız Tilbe’nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! ‘Çok yakışıklı olmuşsun abla’

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Yıldız Tilbe takipçileriyle yeni imajını paylaştı. Birçok sanatçının ardından kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe yeni saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 'Saçlarımı yonttum, hiç boya kalmadı' diyen Tilbe'ye bazı takipçileri, 'Çok yakışıklı olmuşsun abla' derken yeni imajı sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Yıldız Tilbe'nin olay olan yeni saçları.

Giriş Tarihi: 23.01.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 14:07
  • 1
  • 52
Yıldız Tilbe’nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! ‘Çok yakışıklı olmuşsun abla’

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Yıldız Tilbe hayatından hemen hemen her kesiti takipçileriyle paylaşıyor.

  • 2
  • 52
Yıldız Tilbe’nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! ‘Çok yakışıklı olmuşsun abla’

Bazen takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı bazen de fikir alışverişi yapan Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.

  • 3
  • 52
Yıldız Tilbe’nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! ‘Çok yakışıklı olmuşsun abla’

Uzun saçtan bunalan Tilbe saçlarını kısalttı. Ünlü şarkıcı paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Saçlarımı yonttum sayılır, hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal'

  • 4
  • 52
Yıldız Tilbe’nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! ‘Çok yakışıklı olmuşsun abla’

Tilbe'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçileri, 'Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun? Abla çok doğal olmuşsun yakışmış' yorumlarında bulundu.

  • 5
  • 52
Yıldız Tilbe’nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! ‘Çok yakışıklı olmuşsun abla’

İşte Yıldız Tilbe'nin olay olan yeni tarzı…