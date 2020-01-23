Yıldız Tilbe’nin yeni imajı sosyal medyayı salladı! ‘Çok yakışıklı olmuşsun abla’

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Yıldız Tilbe takipçileriyle yeni imajını paylaştı. Birçok sanatçının ardından kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe yeni saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 'Saçlarımı yonttum, hiç boya kalmadı' diyen Tilbe'ye bazı takipçileri, 'Çok yakışıklı olmuşsun abla' derken yeni imajı sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Yıldız Tilbe'nin olay olan yeni saçları.