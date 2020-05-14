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Yıldız Tilbe makyaj videosuyla sosyal medyayı salladı!

Corona virüs salgını nedeniyle 2 aydır evinde olan Yıldız Tilbe, makyaj videosuyla sosyal medyayı salladı. Instagram'dan canlı yayında takipçileriyle muhabbet ederken bir yanda da makyaj yaptı. Geçtiğimiz günlerde evde oturmaktan paslandığını dile getiren Yıldız Tilbe, "Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 14:28
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Yıldız Tilbe makyaj videosuyla sosyal medyayı salladı!

İki aydır evinde karantinada olan Yıldız Tilbe, makyaj yaptığı anları sevenleriyle paylaştı. Tilbe, "Yine mi güzelim? Kahretmesin!" yorumunda bulundu.

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Yıldız Tilbe makyaj videosuyla sosyal medyayı salladı!

Koronavirüsten dolayı evde karantinada olan ünlülerden Yıldız Tilbe, Instagram canlı yayınıyla hayranlarıyla bir araya geldi.

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Yıldız Tilbe makyaj videosuyla sosyal medyayı salladı!

AVM ve kuaförlerin açılışı ile ilgili konuşan Yıldız Tilbe, mikrop kaynayan o yerlerden uzak duracağını söyledi.

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Yıldız Tilbe makyaj videosuyla sosyal medyayı salladı!

Canlı yayın esnasında muhabbet ederken bir yandan da makyaj yapan Tilbe, şunları söyledi:
"Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz."

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Yıldız Tilbe makyaj videosuyla sosyal medyayı salladı!

Videosuyla sosyal medyayı sallayan Yıldız Tilbe'nin makyajsız hali ise görenleri şoke etti. İşte Yıldız Tilbe ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…