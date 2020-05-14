Yıldız Tilbe makyaj videosuyla sosyal medyayı salladı!

Corona virüs salgını nedeniyle 2 aydır evinde olan Yıldız Tilbe, makyaj videosuyla sosyal medyayı salladı. Instagram'dan canlı yayında takipçileriyle muhabbet ederken bir yanda da makyaj yaptı. Geçtiğimiz günlerde evde oturmaktan paslandığını dile getiren Yıldız Tilbe, "Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz." dedi.