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Yıldız Tilbe kızı Sezen Burçin ile magazin dünyasını salladı

Sevenleri tarafından ilgi odağı olan Yıldız Tilbe'nin özel hayatı magazin basınının gündemi oldu. Çalkantılı özel hayatıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe'nin bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Özel hayatını araştıran sevenleri, Yıldız Tilbe'nin yaşadıkları karşısında şaşkına döndüler. Yıldız Tilbe'nin kendinden 17 yaş küçük bir kızı olduğunu biliyor musunuz? Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe kızına Sezen ismini vermiş. Hem şarkılarıyla hem de yaşadıklarıyla her döneme damga vuran isimlerden biri Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 16:56
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Yıldız Tilbe kızı Sezen Burçin ile magazin dünyasını salladı

Yıldız Tilbe ve kızı Sezen Burçin sosyal medyayı salladı. Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ortaya çıktı. Yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kızının evliliğinin ardından ise torunları için de aynı şeyi yapan Tilbe'den sonunda bir üç kuşağın bir arada olduğu bir aile fotoğrafı geldi.

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Yıldız Tilbe kızı Sezen Burçin ile magazin dünyasını salladı

İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan ve ünlülerin çocukları...

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Yıldız Tilbe kızı Sezen Burçin ile magazin dünyasını salladı

Alişan - Buse Varol ve oğulları Burak

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Yıldız Tilbe kızı Sezen Burçin ile magazin dünyasını salladı
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Yıldız Tilbe kızı Sezen Burçin ile magazin dünyasını salladı