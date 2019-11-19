Yıldız Kenter’in ismi sanatçıların köyünde yaşatılacak

Fidan dikimine katılan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ise son yüzyıla damgasını vurmuş bir yıldız olan Yıldız Kenter adına bir süre önce kurmuş oldukları hatıra ormanına çınar fidanı diktiklerini belirterek, "Daha önce de onlarca kez dikmiştik. Hayatını kaybeden değerlerimiz için bugün bir yenisini ekledik. Bu çınar da ölümsüzleşecek Yıldız Kenter gibi. İnşallah, her su döktüğümüzde, her etrafından geçtiğimizde onu anımsayacağız. Onlar hep burada yaşayacaklar. Ne kadar da aramızdan ayrılsalar da bu sanatçılarımızı sonsuz şükran köyümüzde hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.