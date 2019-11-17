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Yıldız Kenter yaşıyla dikkat çekti! Yıldız Kenter kaç yaşında? Yıldız Kenter kimdir?

Yıldız Kenter'in hayatını kaybettiği haberleri sonrası yaşı merak konusu oldu. Yıldız Kenter kaç yaşında? sorusunun cevabı internet dünyasında araştırılmaya başlandı. Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sonucu sevenleri yaşını araştırdı. Peki Yıldız Kenter kaç yaşında? Yıldız Kenter'in yaşıyla birlikte birçok ünlünün yaşı da derlendi. Yıldız Kenter kaç yaşında? Yıldız Kenter kimdir?

Giriş Tarihi: 17.11.2019 19:51 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 20:04
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Yıldız Kenter yaşıyla dikkat çekti! Yıldız Kenter kaç yaşında? Yıldız Kenter kimdir?

Yıldız Kenter'in yaşı sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Yıldız Kenter kaç yaşında? Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in hayatı dikkat çekti. Yıldız Kenter kimdir? ve Yıldız Kenter kaç yaşında? soruları gündeme oturdu. İşte Yıldız Kenter hakkındaki detaylar...

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Yıldız Kenter yaşıyla dikkat çekti! Yıldız Kenter kaç yaşında? Yıldız Kenter kimdir?

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Yıldız Kenter asıl adı Ayşe Yıldız Kenter. İstanbul'da dünyaya gelmiş Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter, aynı zamanda Devlet Sanatçısı ve UNİCEF Türkiye İyi Niyet Elçisi idi.

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Yıldız Kenter yaşıyla dikkat çekti! Yıldız Kenter kaç yaşında? Yıldız Kenter kimdir?

Annesi İngiliz Olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi.

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Yıldız Kenter yaşıyla dikkat çekti! Yıldız Kenter kaç yaşında? Yıldız Kenter kimdir?

Acı haberi alan sevenleri Yıldız Kenter'in yaşını merak etti. Peki Yıldız Kenter kaç yaşında? İşte Yıldız Kenter ve ünlülerin yaşları...

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Yıldız Kenter yaşıyla dikkat çekti! Yıldız Kenter kaç yaşında? Yıldız Kenter kimdir?

YILDIZ KENTER

11 Ekim 1928