Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kızları Mira Milena’nın 40’ı çıktı! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u...

KIZLARINA VERDİKLERİ İSİM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy riskli bir doğum olduğu için acilen doğuma alındı. Bebeklerinin isimlerini doğuma kadar gizli tutmak isteyen çift kızlarına Mira Milena adını verdi.

İLK AÇIKLAMA

Atiksoy "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" dedi.