02 Temmuz 2024, Salı
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kızları Mira Milena'nın 40'ı çıktı! Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u...
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı 'Malhun Hatun' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay şimdilerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü çift, uzun bir süredir heyecanla bekledikleri ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları Mira Milena'nın 40'ı çıktı. Ünlü çift, sosyal medya hesabından paylaşımlarla dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş: 02.07.2024 15:19
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