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Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! 'Kerem'in selamı var' deyip...

Yiğit Marcus Aral, bir dönem ayrılık yaşadığı Şevval Şahin'in görüşmeye başladığı Kerem Kamışlı'yı sandalye ile deniz atmış, olay magazin gündemine damga vurmuştu. Kısa ayrılık sürecinin ardından yeniden aşk yaşamaya başlayan Aral ve Şahin, İtalya dönüşü büyük şok yaşadı. Yiğit Marcus Aral, dün akşam evinin önünde saldırıya uğradı. Saldırganlar "Kerem'in selamı var" deyip Aral'ı darp etti.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:47
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Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi

Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral ile bir ara ilişkilerini noktalamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi

SANDALYE İLE DENİZE ATTI

Şevval Şahin, ayrılık sürecinde Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlamış ancak bunu kaldıramayan Marcus Aral, Kamışlı'yı sandalye ile birlikte denize atmıştı.

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Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay uzun bir süre konuşuldu.

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Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi

Yeniden aşk yaşamaya başlayan Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin, İtalya tatili dönüşü büyük şok yaşadı.

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Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
Yiğit Marcus Aral’a evinin önünde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Yiğit Marcus Aral, Şahin ile evlerine girerken tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı. 5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral'a saldırarak darp etti.