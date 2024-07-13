13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Yeşim Dalgıçer Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! Ünlü iş insanıyla nişanlandı! Müstakbel eşi...

Ateş Kuşları, Acı Hayat, Asi ve İnadına Aşk gibi dizilerde rol alan oyuncu Yeşim Dalgıçer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel oyuncu, iki yıldır aş yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı. Çift, aile arasında düzenlenen nişan karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte Ağaoğlu ailesinin müstakbel gelini Yeşim Dalgıçer'in nişan kareleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 15:28
  • 1
  • 130
Yeşim Dalgıçer Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! Ünlü iş insanıyla nişanlandı! Müstakbel eşi...

En son atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda rol alan güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer'den mutlu haber geldi...

  • 2
  • 130
Yeşim Dalgıçer Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! Ünlü iş insanıyla nişanlandı! Müstakbel eşi...

Acı Hayat, Asi, İnadına Aşk, Sakarya Fırat ve Ateş Kuşları gibi birçok projeden tanıdığımız oyuncu Yeşim Dalgıçer, iki yıldır birliktelik yaşadığı Hakkı Ağaoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

  • 3
  • 130
Yeşim Dalgıçer Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! Ünlü iş insanıyla nişanlandı! Müstakbel eşi...

Aile arasında sade bir törenle yüzük takan Yeşim Dalgıçer ile Hakkı Ağaoğlu çifti nişan karelerini sosyal medyadan paylaştı.

  • 4
  • 130
Yeşim Dalgıçer Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! Ünlü iş insanıyla nişanlandı! Müstakbel eşi...

İşte Ağaoğlu ailesinin müstakbel gelini Yeşim Dalgıçer'in nişan kareleri...

  • 5
  • 130
Yeşim Dalgıçer Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! Ünlü iş insanıyla nişanlandı! Müstakbel eşi...

Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı olan Hakkı Ağaoğlu'yla iki yıldır aşk yaşayan Yeşim Dalgıçer, nişanda oldukça zarif beyaz bir elbise giydi