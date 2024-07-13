13 Temmuz 2024, Cumartesi
Yeşim Dalgıçer Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! Ünlü iş insanıyla nişanlandı! Müstakbel eşi...
Ateş Kuşları, Acı Hayat, Asi ve İnadına Aşk gibi dizilerde rol alan oyuncu Yeşim Dalgıçer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel oyuncu, iki yıldır aş yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı. Çift, aile arasında düzenlenen nişan karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte Ağaoğlu ailesinin müstakbel gelini Yeşim Dalgıçer'in nişan kareleri...
Giriş: 13.07.2024 15:28
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