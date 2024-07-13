Yeşim Dalgıçer Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! Ünlü iş insanıyla nişanlandı! Müstakbel eşi...

Acı Hayat, Asi, İnadına Aşk, Sakarya Fırat ve Ateş Kuşları gibi birçok projeden tanıdığımız oyuncu Yeşim Dalgıçer, iki yıldır birliktelik yaşadığı Hakkı Ağaoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.