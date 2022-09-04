Yeşilşam efsanesi Gülen Gözler'in Nedret'i, Hikmet'i ve Kıvırcık Hasret'i son halleriyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Gülen Gözler filmi Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini aldı. Gülen Gözler, Adile Naşit ile Münir Özkul'un filmleri arasında hiç kuşkusuz ilk akla gelen filmlerinden. Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin günümüze kadar taşındığı, repliklerinin dilden dile dolaştığı Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekilmişti. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızları Nedret, Hikmet ve en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncular yıllar sonra ortaya çıktı. İşte başta Gülen Gözler'in Nedret'i Hikmet'i ve Hasret'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri.