Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Aktolga'nın bir de son haline bakın! Görenler tanıyamıyor! Hababam Sınıfı'nın gamzeli güzeliydi...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı serisinin unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer etmişti. 'Hababam Sınıfı Tatilde' ve 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' gibi klasikleşmiş yapımlarda 'Sevda' rolüyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Sevda Aktolga, daha sonra Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi birçok film ve dizide yer alarak hafızalara kazındı. Gençlik yıllarındaki duru güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncu, son haliyle gündem oldu. İşte usta oyuncunun yıllar sonraki görüntüsü...