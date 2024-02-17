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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Aktolga'nın bir de son haline bakın! Görenler tanıyamıyor! Hababam Sınıfı'nın gamzeli güzeliydi...

Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Aktolga'nın bir de son haline bakın! Görenler tanıyamıyor! Hababam Sınıfı'nın gamzeli güzeliydi...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı serisinin unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer etmişti. 'Hababam Sınıfı Tatilde' ve 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' gibi klasikleşmiş yapımlarda 'Sevda' rolüyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Sevda Aktolga, daha sonra Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi birçok film ve dizide yer alarak hafızalara kazındı. Gençlik yıllarındaki duru güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncu, son haliyle gündem oldu. İşte usta oyuncunun yıllar sonraki görüntüsü...

Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:39
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Yeşilçam’ın yıldızı Sevda Aktolga’nın bir de son haline bakın! Görenler tanıyamıyor! Hababam Sınıfı’nın gamzeli güzeliydi...

'Hababam Sınıfı Tatilde', 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor', 'Gülen Gözler', 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk sinemasının klasikleşmiş filmlerinde rol alan Sevda Aktolga, son haliyle gündem oldu. Hababam Sınıfı filminde 4 kız öğrenciden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını çok şaşırttı.

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Yeşilçam’ın yıldızı Sevda Aktolga’nın bir de son haline bakın! Görenler tanıyamıyor! Hababam Sınıfı’nın gamzeli güzeliydi...

Hababam Sınıfı'nda 'Sevda' karakterini canlandıran Sevda Aktolga, duru güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Kemal Sunal, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi usta oyuncuların yanında başarılı performansıyla dikkat çeken Aktolga, unutulmaz sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.

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Yeşilçam’ın yıldızı Sevda Aktolga’nın bir de son haline bakın! Görenler tanıyamıyor! Hababam Sınıfı’nın gamzeli güzeliydi...

Aktolga'nın son hali hayranları tarafından merak edilip, araştırılmaya başlandı. Şimdilerde 66 yaşında olan usta oyuncuyu görenler, tanımakta güçlük çekiyor.

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Yeşilçam’ın yıldızı Sevda Aktolga’nın bir de son haline bakın! Görenler tanıyamıyor! Hababam Sınıfı’nın gamzeli güzeliydi...

İşte başta Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı olmak üzere ünlülerin yıllar önceki ve sonraki halleri...

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Yeşilçam’ın yıldızı Sevda Aktolga’nın bir de son haline bakın! Görenler tanıyamıyor! Hababam Sınıfı’nın gamzeli güzeliydi...

Ahmet Sezerel, sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da hayranlarını şaşırtıyor. Meğer, Sezerel'in eşi de oyuncuymuş. Usta oyuncunun biricik eşi, Yargı dizisinde Başsavcı Nadide karakterine hayat veren Ayşen Sezerel'dir.