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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı! Gülen Gözler'in Hasret'iydi...

Yeşilçam'ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı! Gülen Gözler'in Hasret'iydi...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 1977 yılında gösterime giren Gülen Gözler filmi, günümüzde ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Başrollerinde Adile Naşit, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Şener Şen, Itır Esen ve Müjde Ar gibi usta oyuncuların yer aldığı filmde evin en küçük kardeşi 'Kıvırcık Hasret' lakaplı Lale Ilgaz, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. İşte Kıvırcık Hasret'in son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 09:42
Yeşilçam’ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan "Gülen Gözler" filminde Adile Naşit ve Münir Özkul'un en küçük kızı Hasret rolüyle izleyici karşısına çıkan Lale Ilgaz, sempatik tavırları ve kıvırcık saçlarıyla hafızalarda yer etti.

Yeşilçam’ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı!

1977 yılında Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde "Dans eden kız" olarak izlediğimiz Lale Ilgaz bu filmin ardından sırra kadem basmıştı.

Yeşilçam’ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı!

Uzun yıllardır ortalarda görünmeyen ve nerede olduğu merak edilen ünlü isim, yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'a muzip gülüşü ile damga vuran Lale Ilgaz'ın son halini görenler çok şaşırdı.

Yeşilçam’ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı!

Oyuncunun son halini gören gözler; 'Yıllar acımamış', 'Her hali ile güzel' şeklinde yorumlar yaptı.