30 Eylül 2024, Pazartesi
Yeşilçam'ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı! Gülen Gözler'in Hasret'iydi...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 1977 yılında gösterime giren Gülen Gözler filmi, günümüzde ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Başrollerinde Adile Naşit, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Şener Şen, Itır Esen ve Müjde Ar gibi usta oyuncuların yer aldığı filmde evin en küçük kardeşi 'Kıvırcık Hasret' lakaplı Lale Ilgaz, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. İşte Kıvırcık Hasret'in son hali...
Giriş Tarihi: 30.09.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 09:42