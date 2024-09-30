Yeşilçam'ın yıldızı Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı! Gülen Gözler'in Hasret'iydi...

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan "Gülen Gözler" filminde Adile Naşit ve Münir Özkul'un en küçük kızı Hasret rolüyle izleyici karşısına çıkan Lale Ilgaz, sempatik tavırları ve kıvırcık saçlarıyla hafızalarda yer etti.