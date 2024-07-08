Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun damadı bakın kim çıktı! Aralarında 9 yaş var! Kızı Zeynep İnanoğlu...

Türk sinemasında fırtınalar estiren güzeller güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun kızı hakkında çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Kariyerine 'Yaban' filmi ile başlayan Bubikoğlu'nun Türker İnanoğlu ile yapmış olduğu evlilikten Zeynep adında bir kızı dünyaya geldi. Ünlü çiftin kızları Zeynep İnanoğlu ise anne babasının aksine oyunculuğu tercih etmedi. Zeynep İnanoğlu'nun kiminle evli olduğu ise merak edildi. Ünlü ismin eşi bakın kim çıktı.