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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun damadı bakın kim çıktı! Aralarında 9 yaş var! Kızı Zeynep İnanoğlu...

Türk sinemasında fırtınalar estiren güzeller güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun kızı hakkında çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Kariyerine 'Yaban' filmi ile başlayan Bubikoğlu'nun Türker İnanoğlu ile yapmış olduğu evlilikten Zeynep adında bir kızı dünyaya geldi. Ünlü çiftin kızları Zeynep İnanoğlu ise anne babasının aksine oyunculuğu tercih etmedi. Zeynep İnanoğlu'nun kiminle evli olduğu ise merak edildi. Ünlü ismin eşi bakın kim çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 11:46 Güncelleme: 08.07.2024 11:46
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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun damadı bakın kim çıktı! Aralarında 9 yaş var! Kızı Zeynep İnanoğlu...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, başarılı oyunculuğuyla milyonların kalbinde taht kurdu. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken ünlü ismin özel hayatı da merak ediliyor.

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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun damadı bakın kim çıktı! Aralarında 9 yaş var! Kızı Zeynep İnanoğlu...

Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına adım atan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu; Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolü paylaştı. Yaz Bekarı, Ah Bu Gençlik, Gırgıriye ve Ah Nerede filmleriyle hafızalara kazınan oyuncu, başarılı performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi.

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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun damadı bakın kim çıktı! Aralarında 9 yaş var! Kızı Zeynep İnanoğlu...

Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Gülşen Bubikoğlu'nun 1974 yılında nikah masasına oturduğu Türker İnanoğlu ile evliliğinden Zeynep adını verdiği kızı dünyaya geldi.

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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun damadı bakın kim çıktı! Aralarında 9 yaş var! Kızı Zeynep İnanoğlu...

Zeynep İnanoğlu anne babasından farklı yol çizdi. Oyunculuğu tercih etmeyen İnanoğlu Cambridge Üniversitesinde eğitim alarak elektronik mühendisi oldu.

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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun damadı bakın kim çıktı! Aralarında 9 yaş var! Kızı Zeynep İnanoğlu...

Eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşırdı. İnanoğlu, 2011 yılında Cüneyt Özdemir ile dünya evine girdi.