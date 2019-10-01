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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Abdi Algül vefat etti! Abdi Algül kimdir?
2019 yılında iş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri bir bir aramızdan ayrıldılar. Son olarak Türk sinemasının emektar oyuncusu Abdi Algül, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Sunal'ın Tokatçı filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Abdi Algül'ün vefat haberinin ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.
Giriş Tarihi: 01.10.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 10:24
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