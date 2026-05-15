CANLI YAYIN

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır yoğun bakıma alındı: Sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Yeşilçam ile hafızalara kazınan usta sanatçı Kadir İnanır, dün gece ani bir rahatsızlık sebebiyle yoğun bakım ünitesine sevk edildiği öğrenildi. İşte usta ismin sağlık durumu...

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır yoğun bakıma alındı: Sağlık durumu nasıl? 1

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam efsanesi, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Kadir İnanır, dün gece ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır yoğun bakıma alındı: Sağlık durumu nasıl? 2

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve sevenlerinin durumunu yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya, hastanede yapılan ilk kontrollerin ardından zatürre teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan usta oyuncunun sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından izlendiği öğrenildi.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır yoğun bakıma alındı: Sağlık durumu nasıl? 3

SAĞLIK DURUMU NASIL?
İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisi üzerine, usta oyuncunun tedavi sürecinin daha yakından ve titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakım klinik takibine alındığı bildirildi. Sanatçının genel durumunun kontrol altında tutulması için bu kararın hayati önem taşıdığı belirtildi.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır yoğun bakıma alındı: Sağlık durumu nasıl? 4

EŞİ JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ve kritik süreç hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural ilk bilgileri paylaştı. İnanır'ın akciğerlerinde üşütmeye bağlı bir enfeksiyon geliştiğini belirten Kural, şu ifadeleri kullandı:

Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün çok daha iyi. Doktorları, 'İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar' diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır."

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır yoğun bakıma alındı: Sağlık durumu nasıl? 5

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYOR
24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır'ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır yoğun bakıma alındı: Sağlık durumu nasıl? 6

EN SON MÜZİSYEN COŞKUN SABAH İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Uzun süredir fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak müzisyen Coşkun Sabah, Kadir İnanır ile bir araya gelmişti.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır yoğun bakıma alındı: Sağlık durumu nasıl? 7

KADİR İNANIR KİMDİR?

Oyunculuğunun yanı sıra sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen 74 yaşındaki Kadir İnanır, Türk toplumunun farklı alanlarına da dokunmuştur. Reklam filmlerinde de yer almış ve popülerliğini daha da artırmıştır. Ancak kariyeri boyunca bir davadan dolayı taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve mahkemece suçlu bulunmuştur. Bu dava, kariyerinin önemli bir dönemecini oluşturmuştur.

Uzun yıllar aradan sonra, Türkan Şoray ile başrolde yer aldığı "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı filmle yeniden bir araya gelmiş ve büyük ilgi görmüştür. Sinema ve televizyon dünyasında önemli izler bırakan Kadir İnanır, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yerini almıştır.

Ödülleri:

1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu
1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu
1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu
Oynadığı Filmler:

2012 - Elveda Katya
2003 - Gönderilmemiş Mektuplar
2002 - Kumsaldaki İzler
2001 - Ünye de Fatsa Arası
2000 - Komser Şekspir.
1995 - Aşk Ölümden Soğuktur
1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.
1991 - Umut Hep Vardı
1991 - Aldatacağım.
1990 - Tatar Ramazan
1990 - Sayın Başkan
1990 - Eskici ve Oğulları
1990 - Darbe.
1989 - Med Cezir Manzaraları
1989 - Karılar Koğuşu.
1989 - Film Bitti
1989 - Acılar Paylaşılmaz
1988 - Hüzün Çemberi
1988 – Emanet
1988 - Bir Beyin Oğlu.
1988 - 7 Uyuyanlar
1986 – Sultanoğlu
1984 - Bir Yudum Sevgi
1984 – Balayı
1983 - Kurban.
1983 – Bedel
1982 - Yürek Yarası
1982 – Tomruk
1982 - Elveda Dostum.1982 - Aşkların En Güzeli
1977 - Silah Arkadaşlaı
1977 - Selvi Boylum A Yazmalım
1977 – Fırtına
1977 - Dila Hanım1977 - Cevriyem.
1977 - Ana Ocağı
1976 - Taksi Şöförü
1976 - İki Kızgın Adam.
1976 - Devlerin Aşkı1976 – Deprem
1976 – Delicesine
1976 - Can Pazarı
1976 - Bodrum Hakimi
1976 – Alev
1975 - Yatak Hikayemiz.
1975 - Pisi Pisi
1975 – Köprü
1975 – Baldız
1974 - Yazık Oldu Yarınlar
1974 – Ceza
1973 - Gazi Kadın
1972 - Kanlı Para
1972 – Dönüş
1972 – Baskın
1972 - Asi Gençler
1971 - Üç Arkadaş
1971 - Unutulan Kadın
1971 - Mualla.
1971 - Kerem ile Aslı1971 - Kara Gün
1971 - Azrailin Beş
1970 - Mechul Kadın
1970 - Kara Gözlüm
1970 - Dağların Kartalı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin