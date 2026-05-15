Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır yoğun bakıma alındı: Sağlık durumu nasıl?
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.
Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Kadir İnanır, dün gece ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve sevenlerinin durumunu yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya, hastanede yapılan ilk kontrollerin ardından zatürre teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan usta oyuncunun sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından izlendiği öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisi üzerine, usta oyuncunun tedavi sürecinin daha yakından ve titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakım klinik takibine alındığı bildirildi. Sanatçının genel durumunun kontrol altında tutulması için bu kararın hayati önem taşıdığı belirtildi.
EŞİ JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA
Kadir İnanır'ın sağlık durumu ve kritik süreç hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural ilk bilgileri paylaştı. İnanır'ın akciğerlerinde üşütmeye bağlı bir enfeksiyon geliştiğini belirten Kural, şu ifadeleri kullandı:
Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün çok daha iyi. Doktorları, 'İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar' diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır."
UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYOR
24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır'ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.