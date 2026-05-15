Uzun süredir fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak müzisyen Coşkun Sabah, Kadir İnanır ile bir araya gelmişti.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Oyunculuğunun yanı sıra sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen 74 yaşındaki Kadir İnanır, Türk toplumunun farklı alanlarına da dokunmuştur. Reklam filmlerinde de yer almış ve popülerliğini daha da artırmıştır. Ancak kariyeri boyunca bir davadan dolayı taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve mahkemece suçlu bulunmuştur. Bu dava, kariyerinin önemli bir dönemecini oluşturmuştur.

Uzun yıllar aradan sonra, Türkan Şoray ile başrolde yer aldığı "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı filmle yeniden bir araya gelmiş ve büyük ilgi görmüştür. Sinema ve televizyon dünyasında önemli izler bırakan Kadir İnanır, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yerini almıştır.

Ödülleri:

1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu

1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu

1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu

Oynadığı Filmler:

2012 - Elveda Katya

2003 - Gönderilmemiş Mektuplar

2002 - Kumsaldaki İzler

2001 - Ünye de Fatsa Arası

2000 - Komser Şekspir.

1995 - Aşk Ölümden Soğuktur

1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.

1991 - Umut Hep Vardı

1991 - Aldatacağım.

1990 - Tatar Ramazan

1990 - Sayın Başkan

1990 - Eskici ve Oğulları

1990 - Darbe.

1989 - Med Cezir Manzaraları

1989 - Karılar Koğuşu.

1989 - Film Bitti

1989 - Acılar Paylaşılmaz

1988 - Hüzün Çemberi

1988 – Emanet

1988 - Bir Beyin Oğlu.

1988 - 7 Uyuyanlar

1986 – Sultanoğlu

1984 - Bir Yudum Sevgi

1984 – Balayı

1983 - Kurban.

1983 – Bedel

1982 - Yürek Yarası

1982 – Tomruk

1982 - Elveda Dostum.1982 - Aşkların En Güzeli

1977 - Silah Arkadaşlaı

1977 - Selvi Boylum A Yazmalım

1977 – Fırtına

1977 - Dila Hanım1977 - Cevriyem.

1977 - Ana Ocağı

1976 - Taksi Şöförü

1976 - İki Kızgın Adam.

1976 - Devlerin Aşkı1976 – Deprem

1976 – Delicesine

1976 - Can Pazarı

1976 - Bodrum Hakimi

1976 – Alev

1975 - Yatak Hikayemiz.

1975 - Pisi Pisi

1975 – Köprü

1975 – Baldız

1974 - Yazık Oldu Yarınlar

1974 – Ceza

1973 - Gazi Kadın

1972 - Kanlı Para

1972 – Dönüş

1972 – Baskın

1972 - Asi Gençler

1971 - Üç Arkadaş

1971 - Unutulan Kadın

1971 - Mualla.

1971 - Kerem ile Aslı1971 - Kara Gün

1971 - Azrailin Beş

1970 - Mechul Kadın

1970 - Kara Gözlüm

1970 - Dağların Kartalı.