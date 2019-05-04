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Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik 40 yıl sonra aynı pozu verdi

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik yıllara meydan okuyor. 76 yaşındaki sanatçı yıllar önce çektiği 'Şoför Nebahat' filminde kullandığı otomobilde yeniden poz verdi. Girik, 40 yıl sonra yine aynı yerde aynı otomobilde poz verdi o günleri yad etti. İşte usta oyuncunun yıllara meydan okuyan o görüntüleri...

Giriş Tarihi: 04.05.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 10:26
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Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik 40 yıl sonra aynı pozu verdi

Türk sinemasında unutulmaz birçok filmin altına imzasını atan Girik, 40 yıl sonra 'Şoför Nebahat' filmindeki kostümlerini giydi ve direksiyonun başına geçti. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in son hali ise hayranlarını şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik 40 yıl sonra aynı pozu verdi

Bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın 50 yıl önceki fotoğrafları yayınlandı...

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Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik 40 yıl sonra aynı pozu verdi

Programın ilerleyen kısımlarında ise Karatay'ın 50 yıl öncesine ait fotoğrafları yayınlandı...

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Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik 40 yıl sonra aynı pozu verdi

İşte Türkiye'nin en ünlü isimlerinin yıllar önceki halleri...

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Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik 40 yıl sonra aynı pozu verdi