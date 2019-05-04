Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik 40 yıl sonra aynı pozu verdi

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik yıllara meydan okuyor. 76 yaşındaki sanatçı yıllar önce çektiği 'Şoför Nebahat' filminde kullandığı otomobilde yeniden poz verdi. Girik, 40 yıl sonra yine aynı yerde aynı otomobilde poz verdi o günleri yad etti. İşte usta oyuncunun yıllara meydan okuyan o görüntüleri...