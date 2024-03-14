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Haberler Galeri Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 81 yaşına giren oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 81 yaşına giren oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Şevket Altuğ, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi filmlerdeki performansıyla hepimizin hafızalarına kazındı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan usta sanatçı sosyal medya hesabından doğum günü pastasını paylaştı. Şevket Altuğ'un son haline binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:27
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Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 81 yaşına giren oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Şevket Altuğ, "Perihan Abla" dizisindeki 'Şakir' ve "Süper Baba" dizisindeki 'Fiko' karakterleri ile izleyicinin kalbinde taht kurdu.

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Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 81 yaşına giren oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' dizisinde rol alan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi.

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Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 81 yaşına giren oyuncu bakın nasıl değişmiş...

"81"

Yıllardır Datça'da yaşayan usta sanatçı, doğum gününde çekilen bu fotoğrafını "81" notuyla paylaştı.

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Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 81 yaşına giren oyuncu bakın nasıl değişmiş...

1943 doğumlu oyuncunun sevenleri tebrik mesajları yağdırdı.

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Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 81 yaşına giren oyuncu bakın nasıl değişmiş...

İşte başta Şevket Altuğ olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.