Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 81 yaşına giren oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Şevket Altuğ, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi filmlerdeki performansıyla hepimizin hafızalarına kazındı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan usta sanatçı sosyal medya hesabından doğum günü pastasını paylaştı. Şevket Altuğ'un son haline binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte o paylaşım...