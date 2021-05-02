Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Coşkun Göğen: Yediğim küfür aldığım paraya değmedi
Yeşilçam'ın en ünlü kötü adamlarından Coşkun Göğen, şimdilerde Antalya'da eşi Angel ile emekli hayatı yaşıyor. Rol aldığı filmler nedeniyle bir dönem Beyoğlu'nda gezemediğini söyleyen Göğen, "Yediğim küfür, aldığım paraya değmedi hayat boyunca." dedi.
Giriş Tarihi: 02.05.2021
12:30
Yeşilçam sinemasında başroller kadar yan karakterlerin de önemi bir hayli büyüktü. Kötü adam rollerinin vazgeçilmez isimlerinden biri de Coşkun Göğen'di.
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Yeşilçam Sokağı'na 16 yaşında adım attığını söyleyen Göğen, "16 yaşımdayken bir gün 5 liraya aktör oldum. Minibüslerle adam topluyorlardı.
Fiziğim de güzeldi o yüzden atladım minibüse. İlk rol aldığım filmin adını hatırlamıyorum ama Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit rol alıyordu." dedi.
Hürriyet'in haberine göre, kötü adam rollerini kabiliyeyi sayesinde aldığını dile getiren Göğen, "O rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Film ise tamamen senaryo çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım." ifadelerini kullandı.
Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un başrolü paylaştığı Batan Güneş filminin kendisi için önemini anlatan usta oyuncu, "Tam 3 sene Beyoğlu'na dayak yememek için çıkmadım.