Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Coşkun Göğen: Yediğim küfür aldığım paraya değmedi

Hürriyet'in haberine göre, kötü adam rollerini kabiliyeyi sayesinde aldığını dile getiren Göğen, "O rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Film ise tamamen senaryo çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım." ifadelerini kullandı.