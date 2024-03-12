Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın entübe edildiği iddia edilmişti! Oğlu sağlık durumunu açıkladı! Son hali merak ediliyordu...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri olan "Doktor Civanım", "Ortadirek Şaban", ve "Şaşkın Milyoner" ile tanınan Bahar Öztan'la ilgili üzücü bir iddia gündeme geldi. Uzun bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Öztan'ın, yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği iddia edildi. İlk açıklama ise Bahar Öztan'ın oğlundan geldi. Bu süreçte, Öztan'ın son sağlık durumu da merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...