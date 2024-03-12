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Haberler Galeri Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edilmişti! Oğlu sağlık durumunu açıkladı! Son hali merak ediliyordu...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edilmişti! Oğlu sağlık durumunu açıkladı! Son hali merak ediliyordu...

Yeşilçam'ın gözde oyuncusu Bahar Öztan'la ilgili endişe verici bir iddia ortaya atıldı, sevenlerini üzdü. Ünlü oyuncu, geçmişte kanseri üç kez yenmiş olmasına rağmen, geçtiğimiz aylarda tekrar tedavi görmeye başlamıştı. 'Gamzeli Güzeli' olarak bilinen Bahar Öztan'ın oğlu, konuyla ilgili açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Öte yandan Öztan'ın son hali de dikkatlerden kaçmadı.İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:07
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Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın entübe edildiği iddia edilmişti! Oğlu sağlık durumunu açıkladı! Son hali merak ediliyordu...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri olan "Doktor Civanım", "Ortadirek Şaban", ve "Şaşkın Milyoner" ile tanınan Bahar Öztan'la ilgili üzücü bir iddia gündeme geldi. Uzun bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Öztan'ın, yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği iddia edildi. İlk açıklama ise Bahar Öztan'ın oğlundan geldi. Bu süreçte, Öztan'ın son sağlık durumu da merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

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Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın entübe edildiği iddia edilmişti! Oğlu sağlık durumunu açıkladı! Son hali merak ediliyordu...

Uzun bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan'ın, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği iddiası gündeme geldi.

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Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın entübe edildiği iddia edilmişti! Oğlu sağlık durumunu açıkladı! Son hali merak ediliyordu...

Ancak, konuyla ilgili ilk açıklama Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit'ten geldi. Yiğit Öztan, Snobmagazin'e yaptığı açıklamada, annesinin entübe edildiği haberlerini yalanladı ve "İletişimde bir yanlışlık oldu. Annem çok şükür iyi" dedi.

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Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın entübe edildiği iddia edilmişti! Oğlu sağlık durumunu açıkladı! Son hali merak ediliyordu...

Öte yandan, şu anda 61 yaşında olan Bahar Öztan'ın son hali de merak konusu oldu.

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Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın entübe edildiği iddia edilmişti! Oğlu sağlık durumunu açıkladı! Son hali merak ediliyordu...

Ünlü oyuncunun son halini görenler ise bir kez daha hayran kaldı.