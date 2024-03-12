12 Mart 2024, Salı
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edilmişti! Oğlu sağlık durumunu açıkladı! Son hali merak ediliyordu...
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu Bahar Öztan'la ilgili endişe verici bir iddia ortaya atıldı, sevenlerini üzdü. Ünlü oyuncu, geçmişte kanseri üç kez yenmiş olmasına rağmen, geçtiğimiz aylarda tekrar tedavi görmeye başlamıştı. 'Gamzeli Güzeli' olarak bilinen Bahar Öztan'ın oğlu, konuyla ilgili açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Öte yandan Öztan'ın son hali de dikkatlerden kaçmadı.İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:07
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