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Haberler Galeri Yeşilçam'ın emektarı Hayal Sirer’e acı veda! Yeğeni “keşke burada olsalardı” deyip sitem etti

Yeşilçam'ın emektarı Hayal Sirer’e acı veda! Yeğeni “keşke burada olsalardı” deyip sitem etti

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden olan Hayal Sirer geçirdiği kalp krizi sonrası Antalya'da hayatını kaybetti. Sirer'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip, yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Vefat haberi sonrası sosyal medyada yazılanlara şaşırdığını söyleyen yeğeni Rüya Kürümoğlu, "Keşke yaşarken olsaydı; keşke burada daha kalabalık olsaydık" dedi.

Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:31
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Yeşilçam’ın emektarı Hayal Sirer’e acı veda! Yeğeni “keşke burada olsalardı” deyip sitem etti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hayal Sirer, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Yeşilçam’ın emektarı Hayal Sirer’e acı veda! Yeğeni “keşke burada olsalardı” deyip sitem etti

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Hayal Sirer, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayatını kaybetti.

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Yeşilçam’ın emektarı Hayal Sirer’e acı veda! Yeğeni “keşke burada olsalardı” deyip sitem etti

Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

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Yeşilçam’ın emektarı Hayal Sirer’e acı veda! Yeğeni “keşke burada olsalardı” deyip sitem etti

Sirer'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip, yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Yeşilçam’ın emektarı Hayal Sirer’e acı veda! Yeğeni “keşke burada olsalardı” deyip sitem etti

Sirer'in cenazesine yakınları katılırken, sanat camiasından katılanların olmayışı dikkat çekti. Yeğeni Rüya Kürümoğlu, bu duruma sitem niteliği taşıyan açıklamalarda bulundu.