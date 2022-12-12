12 Aralık 2022, Pazartesi
Yeşilçam'ın emektarı Hayal Sirer’e acı veda! Yeğeni “keşke burada olsalardı” deyip sitem etti
Yeşilçam'ın emektar isimlerinden olan Hayal Sirer geçirdiği kalp krizi sonrası Antalya'da hayatını kaybetti. Sirer'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip, yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Vefat haberi sonrası sosyal medyada yazılanlara şaşırdığını söyleyen yeğeni Rüya Kürümoğlu, "Keşke yaşarken olsaydı; keşke burada daha kalabalık olsaydık" dedi.
Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:31
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