08 Ağustos 2024, Perşembe
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu'nun ilk eşine bakın! Oğlunu kimse bilmiyor...
Yeşilçam güzeli Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla gündemde. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan İnanoğlu, birçok dizi ve filmde yer aldı. Ünlü oyuncu, yönetmenliğini babası Türker İnanoğlu'nun üstlendiği 'Yumurcak' filminde annesi Filiz Akın ile birlikte kamera karşısına geçmişti. İnanoğlu, son olarak Arka Sokaklar dizisinde Engin karakteriyle ekranlara geliyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken İnanoğlu'nun ilk eşi de merak konusu oldu. İşte İlker İnonoğlu'un ilk eşi ve kimsenin bilmediği oğlu...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:35