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Haberler Galeri Yeşilçam’ın ‘Bay Sinema’ takabıyla bilinen yapımcısı Türker İnanoğlu geçirdiği ev kazası sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı! Başından geçenleri anlattı

Yeşilçam’ın ‘Bay Sinema’ takabıyla bilinen yapımcısı Türker İnanoğlu geçirdiği ev kazası sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı! Başından geçenleri anlattı

Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Türker İnanoğlu, yaşadığı ev kazasını anlattı! Yeşilçam'ın 'Bay Sinema' lakaplı yapımcısı, geçen hafta evinde düşüp kalça kemiğini kırmıştı. Hastanede tedavisi devam eden ileri yaşlardaki yapımcı Türker İnanoğlu ile ilgili çıkan "Durumu kritik" iddialarına bizzat kendi cevapladı. Peki Türker İnanoğlu'nun son sağlık durumu nasıl? İşte Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu...

Sabah
Giriş Tarihi: 12.11.2022 09:26
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Yeşilçam’ın ‘Bay Sinema’ takabıyla bilinen yapımcısı Türker İnanoğlu geçirdiği ev kazası sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı! Başından geçenleri anlattı

Yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarı Türker İnanoğlu'nun başına gelen talihsiz kaza sevenlerini korkutmuştu. İnanoğlu, geçen cumartesi günü evinde düşüp, kalça kemiğini kırdı. Türker İnanoğlu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Yeşilçam’ın ‘Bay Sinema’ takabıyla bilinen yapımcısı Türker İnanoğlu geçirdiği ev kazası sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı! Başından geçenleri anlattı

"DURUMU KRİTİK" HABERLERİNE YANIT

Hastanede tedavisi devam eden Türker İnanoğlu hakkında çıkan "Durumu kritik" iddialarının abartılı olduğunu açıkladı.

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Yeşilçam’ın ‘Bay Sinema’ takabıyla bilinen yapımcısı Türker İnanoğlu geçirdiği ev kazası sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı! Başından geçenleri anlattı

"KOLTUKTAN DÜŞÜP KALÇA KEMİĞİMİ KIRDIM"

"Evde televizyon izlerken kumanda aletine uzandım. O sırada koltuktan düşüp kalça kemiğimi kırdım" diyen İnanoğlu'nun özel bir hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Yeşilçam’ın ‘Bay Sinema’ takabıyla bilinen yapımcısı Türker İnanoğlu geçirdiği ev kazası sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı! Başından geçenleri anlattı

AMELİYAT OLACAK MI?

İnanoğlu'nun ameliyat olup olmayacağına pazartesi günü karar verileceği açıklandı.

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Yeşilçam’ın ‘Bay Sinema’ takabıyla bilinen yapımcısı Türker İnanoğlu geçirdiği ev kazası sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı! Başından geçenleri anlattı

Öte yandan Türker İnanoğlu başta olmak üzere ünlülerin yaşları da merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları…