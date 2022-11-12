Yeşilçam’ın ‘Bay Sinema’ takabıyla bilinen yapımcısı Türker İnanoğlu geçirdiği ev kazası sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı! Başından geçenleri anlattı

Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Türker İnanoğlu, yaşadığı ev kazasını anlattı! Yeşilçam'ın 'Bay Sinema' lakaplı yapımcısı, geçen hafta evinde düşüp kalça kemiğini kırmıştı. Hastanede tedavisi devam eden ileri yaşlardaki yapımcı Türker İnanoğlu ile ilgili çıkan "Durumu kritik" iddialarına bizzat kendi cevapladı. Peki Türker İnanoğlu'nun son sağlık durumu nasıl? İşte Türker İnanoğlu'nun sağlık durumu...