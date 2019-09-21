Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı! Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından olan ve Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu sosyal medyayı salladı. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan ve çok sayıda filmde rol alma başarısı gösteren Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. 20'li yaşlarından itibaren sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali... Henüz 2 yaşındayken beyazperdeyle tanışan ve ilk olarak "Papatya" filmi ile izleyiciyle buluşan Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.