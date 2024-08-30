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Yeşilçam'ın 'Ayşecik'i yıllara meydan okuyor! Zeynep Değirmencioğlu'nu bir de şimdi görün

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Zeynep Değirmencioğlu, "Hayat Sevince Güzel", "Ayşecik" ve "Ayşecik ile Ömercik" gibi filmlerle milyonların sevgisini kazanmıştı. Daha 2 yaşındayken oyunculuğa adım atan Değirmencioğlu, 20'li yaşlarına kadar birçok yapımda rol aldı ve Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri oldu. Geçmişteki film kareleriyle hafızalarda yer eden Değirmencioğlu'nun, yıllar içindeki değişimi ise görenler şoke etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 13:19
Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i yıllara meydan okuyor! Zeynep Değirmencioğlu’nu bir de şimdi görün

Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, son haliyle gündemde...

Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i yıllara meydan okuyor! Zeynep Değirmencioğlu’nu bir de şimdi görün

Çocuk yaşta televizyon ekranlarına adım atan Değirmencioğlu, kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazandı.

Zeynep Değirmencioğlu

Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i yıllara meydan okuyor! Zeynep Değirmencioğlu’nu bir de şimdi görün

20 yaşına kadar birçok yapımda rol alan Değirmencioğlu, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle kendine hayran bırakmıştı.

Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i yıllara meydan okuyor! Zeynep Değirmencioğlu’nu bir de şimdi görün

1975 yılında ünlü Fenerbahçeli futbolcu Serkan Acar ile nikah masasına oturan ünlü isim, evlilik sonrasında ekranlardan uzak bir hayat sürdürdü.

Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i yıllara meydan okuyor! Zeynep Değirmencioğlu’nu bir de şimdi görün

Ekranlardan uzak yaşayan Değirmencioğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Güzel oyuncunun, şimdilerde emlakçılık yaptığı öğrenildi.