30 Ağustos 2024, Cuma
Yeşilçam'ın 'Ayşecik'i yıllara meydan okuyor! Zeynep Değirmencioğlu'nu bir de şimdi görün
Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Zeynep Değirmencioğlu, "Hayat Sevince Güzel", "Ayşecik" ve "Ayşecik ile Ömercik" gibi filmlerle milyonların sevgisini kazanmıştı. Daha 2 yaşındayken oyunculuğa adım atan Değirmencioğlu, 20'li yaşlarına kadar birçok yapımda rol aldı ve Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri oldu. Geçmişteki film kareleriyle hafızalarda yer eden Değirmencioğlu'nun, yıllar içindeki değişimi ise görenler şoke etti.
Giriş Tarihi: 30.08.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 13:19