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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

'Yeşilçam'ın en güzel kızı' unvanını taşıyan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Rol aldığı dizilerle döneme damgasını vuran Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Türker İnanoğlu ile evli olan ve uzun yıllardır ekranlarda uzak kalan Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 15:28
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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Yeşilçam'ın yıldız oyunculardan biri olan Gülşen Bubikoğlu, yaptığı paylaşımla yaptığı sosyal medyayı salladı.

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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ve Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun süre önce kameraların uzağında sakin bir hayat sürmeye başladı.

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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan yıldız oyuncu bu şekilde hayranlarıyla arasındaki iletişimi de koparmadı.

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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Yıllara meydan okuyan oyuncu yaptığı paylaşıma "Karantina günlerinde saçlarım uzadı. Şaka şaka, değişiklik olsun dedim. Anladım ki uzun saça tahammülüm kalmamış. Hele bu sıcak havalarda" notunu düştü. Bubikoğlu'nun bu paylaşımına paylaşır paylaşılmaz beğeni yağdı.

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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı…