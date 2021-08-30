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Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife'si Jale Altuğ'un eşi de meğer ünlüymüş

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Süt Kardeşler filminde Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un kocası da meğer ünlüymüş. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 30.08.2021 13:59
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Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife’si Jale Altuğ’un eşi de meğer ünlüymüş

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ ile ilgili ortaya çıkan gerçek görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife’si Jale Altuğ’un eşi de meğer ünlüymüş

Başta Jale Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin akrabalarını sizler için derledik.

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Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife’si Jale Altuğ’un eşi de meğer ünlüymüş

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

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Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife’si Jale Altuğ’un eşi de meğer ünlüymüş
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Yeşilçam unutulmazı Süt Kardeşler filminin Afife’si Jale Altuğ’un eşi de meğer ünlüymüş

İntizar - Yıldız Tilbe