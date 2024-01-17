Yeşilçam unutulmazı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrol oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım'da Samet karakterine hayat veren küçük oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Küçük Samet ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı. Meğer yıllardır göz önünde olan yıldız herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL