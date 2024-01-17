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Haberler Galeri Yeşilçam unutulmazı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış

Yeşilçam unutulmazı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrol oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım'da Samet karakterine hayat veren küçük oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Küçük Samet ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı. Meğer yıllardır göz önünde olan yıldız herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:46
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Yeşilçam unutulmazı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış

11 Kasım 1978 tarihinde yayınlanan ve Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ı buluşturan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, günümüzde de izleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam unutulmazı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış

Efsane yapımlar arasına adını yazdıran Selvi Boylum Al Yazmalım, Asya ve İlyas'ın aşkını konu alıyordu.

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Yeşilçam unutulmazı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış

Duysal ve aşkı en güzel haliyle yansıtan Selvi Boylum Al Yazmalım'da yer alan küçük oyuncu Samet, tatlılığıyla dikkati çekmişti.

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Yeşilçam unutulmazı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış

Yıllar sonra yeniden gündem olan Samet karakterinin kim olduğunu duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yeşilçam unutulmazı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kızıymış

KÜÇÜK SAMET'İ DUYAN ŞOKE OLDU

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i, Deli Yürek dizisinde de karşımıza çıktı.