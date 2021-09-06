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Haberler Galeri Yeşilçam unutulmazı Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı sosyal medyayı sallıyor

Yeşilçam unutulmazı Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı sosyal medyayı sallıyor

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrol olduğu Devlet Kuşu filminde oynayan Serpil Çakmaklı yıllar sonra ortaya çıktı. Komşu kızı Aynur rolüyle hafızalara kazınan Çakmaklı sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 16:31
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Yeşilçam unutulmazı Devlet Kuşu filminin Aynur’u Serpil Çakmaklı sosyal medyayı sallıyor

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Devlet Kuşu filminde oynayan Serpil Çakmaklı yıllar sonra ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam unutulmazı Devlet Kuşu filminin Aynur’u Serpil Çakmaklı sosyal medyayı sallıyor

Komşu kızı Aynur rolüyle tanınan efsane oyuncu Serpil Çakmaklı'nın son hali görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

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Yeşilçam unutulmazı Devlet Kuşu filminin Aynur’u Serpil Çakmaklı sosyal medyayı sallıyor

DEVLET KUŞU FİLMİNİN KONUSU

Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar.

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Yeşilçam unutulmazı Devlet Kuşu filminin Aynur’u Serpil Çakmaklı sosyal medyayı sallıyor

Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur. Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya'ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur'dan ve arkadaşlarından kopmaktadır.

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Yeşilçam unutulmazı Devlet Kuşu filminin Aynur’u Serpil Çakmaklı sosyal medyayı sallıyor

Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya'yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur'a geri döner.