HaberlerGaleriYeşilçam unutulmazı Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı sosyal medyayı sallıyor
Yeşilçam unutulmazı Devlet Kuşu filminin Aynur'u Serpil Çakmaklı sosyal medyayı sallıyor
Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrol olduğu Devlet Kuşu filminde oynayan Serpil Çakmaklı yıllar sonra ortaya çıktı. Komşu kızı Aynur rolüyle hafızalara kazınan Çakmaklı sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 06.09.2021 16:31Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 16:31