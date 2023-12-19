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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı'nda küçük oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Kemal Sunal'ın Apti Şakrak karakteriyle başrolünde oynadığı Şener Şen, Ayşen Gruda, İlyas Salman gibi Türk sinemasının önde gelen isimlerinin rol aldığı Çöpçüler Kralı filminde rol alan Remzi Ekmekçi, Hacer'in 4 erkek kardeşinden en küçük olanıydı. Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın Kemal Sunal'ın ablası rolündeki Ayşen Gruda'yı kaçırmak istediği sahnede süpürgeyle Apti'ye vurgu anlar ise seyircilerin hafızalarına kazınmış büyük beğeni toplamıştı.

İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri...

Giriş Tarihi: 19.12.2023 19:14
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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in küçük kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı'nın küçük oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı.

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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in küçük kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Hacer'in 4 erkek kardeşinden en ufağı olan Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu.

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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in küçük kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol aldı.

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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in küçük kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!
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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in küçük kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri...