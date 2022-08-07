07 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri şaşırttı! Yıllar sonra görüntülendi

Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri şaşırttı! Yıllar sonra görüntülendi

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Unutulmaz filmin karakterleri, izleyenlerin gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakterini canlandıran Ayşen Gruda'nın ağabeylerinin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in ağabeyleri son halleri sosyal medyada olay oldu.

Giriş Tarihi: 07.08.2022 07:10
  • 1
  • 80
Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in abileri şaşırttı! Yıllar sonra görüntülendi

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in ağabeylerine bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 80
Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in abileri şaşırttı! Yıllar sonra görüntülendi

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

  • 3
  • 80
Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in abileri şaşırttı! Yıllar sonra görüntülendi

Kenan İmirzalıoğlu

  • 4
  • 80
Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in abileri şaşırttı! Yıllar sonra görüntülendi

Kıvanç Tatlıtuğ

  • 5
  • 80
Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in abileri şaşırttı! Yıllar sonra görüntülendi

Peker Açıkalın