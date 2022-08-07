Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri şaşırttı! Yıllar sonra görüntülendi

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Unutulmaz filmin karakterleri, izleyenlerin gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakterini canlandıran Ayşen Gruda'nın ağabeylerinin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in ağabeyleri son halleri sosyal medyada olay oldu.

Giriş Tarihi: 07.08.2022 07:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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