Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan’ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Serpil Nur'un son haline bakın. Yıllar insanı ne kadar da çok değiştiriyor. Peki Serpil Nur kimdir ? Serpil Nur 4 Mayıs 1958 İstanbul doğumlu Türk sinema oyuncusu. 1974 yılında sinemaya başladı. 1977 yılında Muhtacım / Akıl Erdiremedim isimli bir 45'lik çıkardı. 1979 yılında sinemayı bıraktı. Sinemada aktif olduğu dönemde fırtınalar estirdi. Kemal Sunal, Barış Manço, Tarık Akan gibi isimlerle birlikte rol aldığı filmler hala hafızalarımızda. Peki Serpil Nur şimdi nerelerde? Serpil Nur ekranlardan uzak, neler yapıyor?