HaberlerGaleriYeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı
Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın unutulmazları arasında yer alan Umudumuz Şaban filminde Canan karakterini canlandıran Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan Serpil Nur'un son hali ise görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 07.03.2022 11:51Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 11:51