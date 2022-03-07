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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın unutulmazları arasında yer alan Umudumuz Şaban filminde Canan karakterini canlandıran Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan Serpil Nur'un son hali ise görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 07.03.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 11:51
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Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan’ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı ve efsane filmler arasında yer alan Umudumuz Şaban'da Canan karakterini canlandıran Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Nur, güzelliğiyle yıllara meydan okumuş.

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Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan’ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Serpil Nur'un son haline bakın. Yıllar insanı ne kadar da çok değiştiriyor. Peki Serpil Nur kimdir ? Serpil Nur 4 Mayıs 1958 İstanbul doğumlu Türk sinema oyuncusu. 1974 yılında sinemaya başladı. 1977 yılında Muhtacım / Akıl Erdiremedim isimli bir 45'lik çıkardı. 1979 yılında sinemayı bıraktı. Sinemada aktif olduğu dönemde fırtınalar estirdi. Kemal Sunal, Barış Manço, Tarık Akan gibi isimlerle birlikte rol aldığı filmler hala hafızalarımızda. Peki Serpil Nur şimdi nerelerde? Serpil Nur ekranlardan uzak, neler yapıyor?

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Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan’ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Serpil Nur, "Umudumuz Şaban"da, Barış Manço ve Meral Zeren'in oynadığı "Baba Bizi Eversene"de ve Gülşen Bubikoğlu-Tarık Akan ikilisinin oynadığı "Ah Nerede"de oynamıştır.

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Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan’ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Güzelliğine ve çekiciliğine rağmen 4-5 filmde oynamış.

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Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan’ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyan Serpil Nur son haliyle herkesi şaşırttı

Başta Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.