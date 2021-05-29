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Yeşilçam efsanesi Tarkan: Viking Kanı filminin Yonca'sı Fatma Belgen son haliyle şaşırttı
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Tarkan: Viking Kanı'nda Yonca karakterini canlandıran Fatma Belgen değişimiyle herkesi şaşırttı. 100'den fazla filmde rol alan Fatma Belgen, güzelliği ile de adından söz ettiriyordu. Fatma Belgen daha sonra da pek çok filmde rol alsa da, sessiz sakin bir hayat sürmeyi tercih etti.
Giriş Tarihi: 29.05.2021 06:49 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 06:49
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