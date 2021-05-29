29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Tarkan: Viking Kanı filminin Yonca'sı Fatma Belgen son haliyle şaşırttı

Yeşilçam efsanesi Tarkan: Viking Kanı filminin Yonca'sı Fatma Belgen son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Tarkan: Viking Kanı'nda Yonca karakterini canlandıran Fatma Belgen değişimiyle herkesi şaşırttı. 100'den fazla filmde rol alan Fatma Belgen, güzelliği ile de adından söz ettiriyordu. Fatma Belgen daha sonra da pek çok filmde rol alsa da, sessiz sakin bir hayat sürmeyi tercih etti.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 06:49 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 06:49
  • 1
  • 423
Yeşilçam efsanesi Tarkan: Viking Kanı filminin Yonca'sı Fatma Belgen son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın en beğenilen kadın oyuncularından biri olan Fatma Belgen'i hepimiz hatırlıyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 423
Yeşilçam efsanesi Tarkan: Viking Kanı filminin Yonca'sı Fatma Belgen son haliyle şaşırttı

Daha sonra da pek çok yapımda rol alan Fatma Belgen şimdilerde neler yapıyor dersiniz?

  • 3
  • 423
Yeşilçam efsanesi Tarkan: Viking Kanı filminin Yonca'sı Fatma Belgen son haliyle şaşırttı

PAZARDA BERE SATIYOR

İzmir'de doğan henüz küçükken İstanbul'a göç eden ünlü sinema sanatçısı Fatma Belgen, 2008 yılında doğduğu şehir İzmir'e döndü. Bir süre bankacılık yaptıktan sonra 1971 yılında Ses dergisinin açtığı 'Artist Yarışması'nda 3 bin kadın arasında ikinci seçilen ve daha sonra çok sayıda sinema filmi ve dizide rol alan Belgen, İzmir'de sakin bir hayat sürüyor. Sokak hayvanlarına büyük bir sevgi duyan Belgen, onları daha iyi besleyebilmek için ördüğü bereleri çarşamba ve cuma günleri Gaziemir'de kurulan pazarda satıyor.

  • 4
  • 423
Yeşilçam efsanesi Tarkan: Viking Kanı filminin Yonca'sı Fatma Belgen son haliyle şaşırttı

'BEN BOŞ DURMAYI SEVMEM'

İzmir'e ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için döndüğünü belirten Belgen, "İstanbul defterini kapatmam gerektiğine inandım. Ailem buradaydı. Ahir ömrümde onlarla yaşamak için 2008'de kalktım geldim ama tek tek hayatlarını kaybettiler. En son sözü kader söyler. Yüce yaratan onları aldı. 'Allah'ım beni bırakma, beni zelil etme. Ben elimden geldiği kadar kendimi korumaya ve yaşatmaya çalışacağım' dedim...

  • 5
  • 423
Yeşilçam efsanesi Tarkan: Viking Kanı filminin Yonca'sı Fatma Belgen son haliyle şaşırttı

Ben boş durmayı sevmeyen bir insanım. Örgü örmeyi çocukluktan beri çok seviyorum. Annem öğretmişti. Setten geldiğimde annemin dizinin dibine oturur örgü örerdim.