Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Bihter'i Hale Soygazi son haliyle herkesi şaşırttı

Şarkıcı Ahmet Özhan'la aktörün ilk sinema deneyimi olan Çocuğumu İstiyorum adlı yapımda başrolleri paylaşan Soygazi, kısa bir süre sonra Özhan'la evlendi. Çiftin 1976'da başlayan evlilikleri uzun ömürlü olmadı ve kısa bir süre sonra boşanmayla sonuçlandı.



Hale Soygazi müzikle de ilgilendi ve bir dönemin oyuncu-şarkıcı furyasında o da yer aldı. Ancak bu süreç de uzun soluklu olmadı ve aktris film çalışmalarına yoğunluk kazandırdı. Kariyerini taçlandıran 1978 tarihli Maden filminden sonra 1984 yılına kadar bir yapımda yer almayan Soygazi sinemaya oldukça güçlü bir şekilde geri döndü. Zira, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde çekilen Bir Yudum Sevgi aktrise ikinci kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıracaktı. Bir Yudum Sevgi'yi Bir Yudum Cennet ve hemen ardından Kadının Adı Yok izledi. 1997 yılında izleyiciyle buluşan ve yönetmen koltuğunda Soygazi'nin bir süre birlikte olduğu Barış Pirhasan'ın olduğu Usta Beni Öldürsene ise çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı.



