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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Bihter'i Hale Soygazi son haliyle herkesi şaşırttı Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Bihter'i Hale Soygazi son haliyle herkesi şaşırttı
Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Ali Şen gibi birçok ünlü ismin başrolünü paylaştığı Süt Kardeşler filminde oynayan Hale Soygazi yıllar sonra ortaya çıktı. Bihter rolüyle tanınan efsane oyuncu Hale Soygazi'nin son hali görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor. Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren usta oyuncu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 06:18
Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Ali Şen gibi birçok ünlü ismin başrolünü paylaştığı Süt Kardeşler filminde oynayan Hale Soygazi yıllar sonra ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Hale Soygazi kimdir?
Hale Soygazi, Türk sinemasının önemli aktrislerinden biridir. Oyunculuk kariyeri boyunca başarılı yapımlarda rol almış, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nce iki kez en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Güçlü ve ayakları üstünde duran kadın rollerini başarıyla canlandırmış, Vurun Kahpeye, Maden, Bir Yudum Sevgi, Kadının Adı Yok, Usta Beni Öldürsene ve Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri isimli filmleriyle hafızalara kazınmıştır.
Hale Soygazi, 6 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransız Filolojisi bölümünde eğitim almak için üniversiteye kaydoldu. Ancak henüz ikinci sınıftayken okulu bırakıp mankenlik kursuna katılmak için İsviçre'ye gitti. Türkiye'ye döndükten sonra manken ve fotomodel olarak çalışmaya başlayan oyuncu, 1973 yılında Saklambaç Gazetesi'nce düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldı ve birinci oldu. Avrupa Güzeli de seçildikten sonra oyunculuk yapması yönünde teklifler almaya başladı. İlk filmi Natuk Baytan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, başrollerini Kadir İnanır'la paylaştığı Ölüme Koşanlar isimli yapımdı. Ardından Mahkum, Fatihin Fedaisi Kara Murat, Bir Garip Yolcu ve Vurun Kahpeye isimli filmler geldi ve Soygazi bu yapımlarla geniş kitlelere ulaşma fırsatı buldu. Oyuncuk kariyerinde zaman içinde önemli bir yol alan aktris, 1978 yılında Yavuz Özkan'ın yönetmenliğini yaptığı, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan'lı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Maden isimli filmde canlandırdığı karakterle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.
Şarkıcı Ahmet Özhan'la aktörün ilk sinema deneyimi olan Çocuğumu İstiyorum adlı yapımda başrolleri paylaşan Soygazi, kısa bir süre sonra Özhan'la evlendi. Çiftin 1976'da başlayan evlilikleri uzun ömürlü olmadı ve kısa bir süre sonra boşanmayla sonuçlandı.
Hale Soygazi müzikle de ilgilendi ve bir dönemin oyuncu-şarkıcı furyasında o da yer aldı. Ancak bu süreç de uzun soluklu olmadı ve aktris film çalışmalarına yoğunluk kazandırdı. Kariyerini taçlandıran 1978 tarihli Maden filminden sonra 1984 yılına kadar bir yapımda yer almayan Soygazi sinemaya oldukça güçlü bir şekilde geri döndü. Zira, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde çekilen Bir Yudum Sevgi aktrise ikinci kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıracaktı. Bir Yudum Sevgi'yi Bir Yudum Cennet ve hemen ardından Kadının Adı Yok izledi. 1997 yılında izleyiciyle buluşan ve yönetmen koltuğunda Soygazi'nin bir süre birlikte olduğu Barış Pirhasan'ın olduğu Usta Beni Öldürsene ise çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı.
Soygazi, tiyatroyla da yakından ilgilendi ve 2001 yılında ilk kez Küçük Prens adlı oyunda sahneye çıktı. 2004'deki 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'inde aktris, usta oyuncu Şener Şen'le birlikte Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Aynı yıl sinemada unutulmaz yapımlarda rol alan oyuncu onu yıllar sonra izleyiciyle tekrar buluşturan Sil Baştan isimli dizi filmde Ceyda Düvenci ve Özlem Tekin'le kamera karşına geçti. Oyunculuğa geri dönüşüyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
Bu kadar beklememin nedeni gerçekten inandığım bir senaryonun olmamasıydı. Sanat denince hiçbir şeyin garantisi yoktur ama oyuncu olarak sezgilerim bu filmin iyi bir dizi olacağı yönünde. Ayrıca son dönemlerde benim oynayacağım türde bir film de yoktu.
Kenan İmirzalıoğlu