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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si Jale Altuğ bakın kimin eşiymiş

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un kocası da ünlü çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 06:23 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 06:24
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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si Jale Altuğ bakın kimin eşiymiş

Türk sinema tarihinin efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si Jale Altuğ bakın kimin eşiymiş

Başta Jale Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin akrabalarını sizler için derledik.

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si Jale Altuğ bakın kimin eşiymiş

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si Jale Altuğ bakın kimin eşiymiş
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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si Jale Altuğ bakın kimin eşiymiş

İntizar - Yıldız Tilbe