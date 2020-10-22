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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kimin eşiymiş

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un eşi bakın kim çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 15:05
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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kimin eşiymiş

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un eşi de ünlüymüş.

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kimin eşiymiş

Başta Jale Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin akrabalarını sizler için derledik.

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kimin eşiymiş

Tanju Gürsu - Temel Gürsu

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kimin eşiymiş

Halil Kut - Burak Kut

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kimin eşiymiş

Baykal Saran - Beyhan Saran