Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin Afife'si bakın kimin eşiymiş

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un eşi bakın kim çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı.