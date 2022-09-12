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Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i herkesi şaşırttı! Usta oyuncunun kızı çıktı

Yeşilçam unutulmaz filmleri arasında yer alan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrol oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım'da Samet karakterine hayat veren küçük oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Küçük Samet ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı. Meğer yıllardır göz önünde olan yıldız herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 13:14
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Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i herkesi şaşırttı! Usta oyuncunun kızı çıktı

11 Kasım 1978 tarihinde yayınlanan ve Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ı buluşturan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, günümüzde de izleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i herkesi şaşırttı! Usta oyuncunun kızı çıktı

Efsane yapımlar arasına adını yazdıran Selvi Boylum Al Yazmalım, Asya ve İlyas'ın aşkını konu alıyordu.

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Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i herkesi şaşırttı! Usta oyuncunun kızı çıktı

Duysal ve aşkı en güzel haliyle yansıtan Selvi Boylum Al Yazmalım'da yer alan küçük oyuncu Samet, tatlılığıyla dikkati çekmişti.

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Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i herkesi şaşırttı! Usta oyuncunun kızı çıktı

Yıllar sonra yeniden gündem olan Samet karakterinin kim olduğunu duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet’i herkesi şaşırttı! Usta oyuncunun kızı çıktı

KÜÇÜK SAMET'İ DUYAN ŞOKE OLDU

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i, Deli Yürek dizisinde de karşımıza çıktı.