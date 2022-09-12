Yeşilçam efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i herkesi şaşırttı! Usta oyuncunun kızı çıktı

Yeşilçam unutulmaz filmleri arasında yer alan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrol oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım'da Samet karakterine hayat veren küçük oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Küçük Samet ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı. Meğer yıllardır göz önünde olan yıldız herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 13:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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