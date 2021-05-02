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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filminin Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı

Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filminin Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şark Bülbülü filmini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Şark Bülbülü filminde kameralara karşısına geçen Ayşen Cansev, Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Ayşen Cansev'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 02.05.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 06:14
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Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filminin Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev herkesi şaşırttı. Cansev'in yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı.

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Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filminin Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı

ŞARK BÜLBÜLÜ'NÜN KONUSU NE?

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar.

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Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filminin Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.

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Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filminin Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı

İşte başta Ayşen Cansev olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimlerini sizler için derledik.

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Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filminin Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu