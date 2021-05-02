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Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filminin Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şark Bülbülü filmini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Şark Bülbülü filminde kameralara karşısına geçen Ayşen Cansev, Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Ayşen Cansev'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 02.05.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 06:14
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