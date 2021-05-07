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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!

Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı "Meraklı Köfteci" filminde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi. Türk sinemasının "benli güzeli" olarak adlandırılan Bengü'nün son halini görenler tanımakta güçlü çekti. Bengü, Türk sinemasında kariyeri boyunca sadece bu iki filmde rol almıştı.

Giriş Tarihi: 07.05.2021 06:25
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Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!
Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan 'Meraklı Köfteci' filminde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü şimdi ne yapıyor?

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Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!
Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!

O yılllarda kendisine gelen film tekliflerine ise "Önce okul, sonra film" cevabını veriyordu. Kariyeri boyunca sadece iki filmde rol aldı.

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Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!
Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!

Son olarak 1977 yapımı 'Aslan Bacanak' filminde Halim'in kardeşi rolünde izlediğimiz Gölgen Bengü, daha sonra sinemadan koparak akademik kariyerine ağırlık verdi.

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Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!
Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!

Gölgen Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

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Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!
Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!

Amerika'daki North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktorasını tamamladı.