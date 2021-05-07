ANA SAYFA
Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı "Meraklı Köfteci" filminde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi. Türk sinemasının "benli güzeli" olarak adlandırılan Bengü'nün son halini görenler tanımakta güçlü çekti. Bengü, Türk sinemasında kariyeri boyunca sadece bu iki filmde rol almıştı.
Giriş Tarihi: 07.05.2021 06:25
- 1
- 115
Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!
- 2
- 115
Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!
- 3
- 115
Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!
- 4
- 115
Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!
- 5
- 115
Yeşilçam efsanesi Meraklı Köfteci filminin Fatma'sı Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi!