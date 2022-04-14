Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in ağabeyleri son halleriyle şaşırttı

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Unutulmaz filmin karakterleri, izleyenlerin gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakterini canlandıran Ayşen Gruda'nın ağabeylerinin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in ağabeyleri son halleri sosyal medyada olay oldu.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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